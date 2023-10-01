Nuevo contingente de turistas visitó Formosa

Días atrás arribó a Formosa Capital un nuevo contingente de Turistas provenientes de Entre Ríos y de la República del Uruguay, visita que es fruto de convenios entre Operadores turísticos locales y la Agencia Nacional de Turismo Mirstravel.tur.ar.

Los visitantes se alojaron en el Hotel Plaza y su primer contacto con Formosa fue un atractivo City Tour realizado por el Prestador local Postal del Sol Excursiones con la guía del Lic. Rodrigo Pérez y del Operador habilitado Fernando Gaona (leg. N° 08/21 Registro Formosa), oportunidad en que visitaron el Paseo Ferroviario con su Museo a cielo abierto, la Casa de la Artesanía y el Museo Juan Pablo Duffard, entre otros sitios de interés. Durante la tarde realizaron una excursión y paseo náutico hasta la localidad de Alberdi. El contingente se trasladó el día Domingo a la localidad de Misión Laishí para explorar este hermoso pueblo con tantos testimonios históricos, con el guiado a cargo del emprendedor José Luis Cuesta, propietario del Camping Doña Tuti.

Los visitantes destacaron la buena experiencia vivida y los atractivos de Formosa, en tanto los coordinadores agradecieron al Destacamento Costanera de la Policía de Formosa, a las encargadas de Casa de la Artesanía, a Tránsito de la Municipalidad y a las guías del museo por su importante participación para que la experiencia sea satisfactoria.

Finalmente los guías locales destacaron la importancia de las visitas regulares de contingentes de distintos lugares del País a la Provincia de Formosa, y manifestaron la viabilidad de llevar a cabo un "Plan de captación turística" articulando entre prestadores privados y el estado, por cuanto los atractivos formoseños cumplen las expectativas de los turistas atendidos.







