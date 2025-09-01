Marcelo Sosa destacó el compromiso de Gildo Insfrán con la justicia social y el pueblo formoseño

El concejal Marcelo Sosa participó hoy de un encuentro con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a quien definió como “líder indiscutido de nuestro movimiento y pilar esencial de nuestra provincia”.

Tras la reunión, Sosa señaló que el gobernador “reafirma con cada acción que la política debe ser un instrumento de inclusión y transformación real, guiada por la justicia social como mandato irrenunciable, tal como nos enseñó Perón”.

El edil subrayó que Insfrán “nos recuerda que gobernar es escuchar al pueblo, entender sus necesidades y trabajar con humildad para mejorar la calidad de vida de cada formoseño”.

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, Marcelo Sosa remarcó que “será una cita fundamental para consolidar este camino que construimos juntos, en un contexto nacional desafiante donde la unidad y la organización del pueblo serán claves para defender nuestros valores y garantizar que la justicia social siga siendo la base del presente y del futuro de Formosa”.