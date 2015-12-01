Jofré firmó convenios para realizar diversas obras con la modalidad de financiamiento compartido

El intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, firmó en la mañana de este jueves importantes convenios bajo la modalidad de financiamiento compartido, para la realización de diversas obras que beneficiarán a distintos sectores de la ciudad.

Se trata de trabajos de apertura y enripiado de calles en cuatro barrios de la ciudad y la construcción de cámara de encale y construcción de red de agua potable, en otros sectores.

Asistieron a la firma de los convenios la secretaria de Obras Públicas, Ing. Malena Gamarra; el subsecretario de Gobierno, Dr. Fabián Cáceres, y el director de Obras Públicas, Ing. Norberto Jofré, además de Jorge Flumian, Aldo Marcelo Pastor, Silvia Alvornoz, Alfredo Ibarra, Victoriano Núñez y Gabriel Víctor Fernández Lafuente, que representaron a los vecinos con quienes se acordaron la ejecución de los trabajos.

Este acuerdo entre el municipio capitalino se celebra en el marco del “Plan Financiamiento Compartido”, mediante el cual la institución comunal se compromete a aportar combustible, máquinas, equipo y herramientas menores, como así también la mano de obra y el personal técnico calificado para la ejecución, inspección y contralor de los trabajos, en tanto los vecinos se comprometen a aportar todos los materiales necesarios para la realización de la obra.

Al respecto, el jefe comunal expresó su alegría por “poder colaborar con los vecinos, a través de este sistema con financiación compartida, que es muy beneficioso porque nos permite realizar muchas obras de manera conjunta, con el aporte de los materiales por parte de los vecinos y la mano de obra, por parte del municipio”.

“Muchas veces se hace difícil la permanente realización de obras, ante esta situación económica que atraviesa el país, y con la coparticipación que ha bajado mucho, al igual que la recaudación propia. Con este panorama, estos programas de financiamiento compartido son de mucha ayuda para continuar dando respuestas a la demanda de la gente”, remarcó Jofré.

Por su parte, el director del área de Obras Públicas, Ing. Norberto Jofré, consideró que “estas son obras muy importantes porque beneficiarán a un gran número de vecinos de distintos barrios, a través de este programa de financiamiento compartido, que es una alternativa en estos tiempos de crisis económica que estamos atravesando”.

El funcionario precisó que “una vez firmado el acuerdo con los vecinos tenemos 30 días para que ellos consigan todos los materiales necesarios para la ejecución de las distintas obras, y luego, inmediatamente, ya comenzamos los trabajos”.

“Si bien cuando inició este programa, el foco estaba puesto en la pavimentación de arterias, con esta situación económica lo ampliamos a la realización de distintos tipos de obras que los vecinos necesiten. De este modo, cualquier vecino que quiere participar de este tipo de convenios se puede acercar a las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en la intersección de las calles Fortín Yunká y Salta, y compartir sus propuestas para que el municipio analice cada caso”, concluyó Norberto Jofré.



