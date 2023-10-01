Jarzynski: “La Patria está en peligro y no podemos hacer oídos sordos”

El intendente de Ibarreta, Adán Jarzynski, renovó el compromiso con el Modelo Formoseño y con los candidatos que están dentro de la boleta azul.

El jefe comunal aseguró que “ante el peligro constante que tenemos con un Gobierno tan deshumanizado como el del presidente Javier Milei, los que abrazamos los valores de la justicia social, no podemos hacernos los distraídos. Es tiempo de salir a las calles y hablar con todos, radicales, peronistas e independientes”.

En ese contexto, aseguró que “el freno a las políticas descorazonadas y destructivas del Gobierno nacional lo deberá seguir poniendo el Congreso. Por eso necesitamos más legisladores que piensen y luchen por la gente”, remarcando que “es imprescindible” que los candidatos del Frente de la Victoria (FdV) Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres “estén ocupando bancas y representando al modelo de amor y justicia que tenemos en Formosa”.

El intendente de Ibarreta fue tajante al asegurar que “estos candidatos son los candidatos de Gildo Insfrán y esa ya es la mejor carta de presentación. Tenemos absoluta confianza en nuestro Gobernador y debemos renovar el compromiso dando nuestra militancia, nuestro tiempo y trayendo cada vez más votos para lograr esa lucha en beneficio de los formoseños y las formoseñas”.

Asimismo, recalcó: “Toda interna, todo enfrentamiento de entrecasa debe quedar atrás. Hoy el objetivo es superior. Así que, como dice nuestro Gobernador, a trabajar unidos, organizados y solidarios y a la hora de marcar nuestro voto de confianza, que sea fuerte, al medio y al color azul”.



