El gobernador Insfrán inaugurará nueva obra educativa

Revalidando el precepto del Modelo Formoseño de garantizar una educación de calidad con igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial, el gobernador Gildo Insfrán inaugurará este miércoles 3, a las 18.45 horas, una nueva obra educativa.

Se trata de la sede ubicada en el barrio San Agustín de la ciudad de Formosa del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional (NEPyFP) N° 1 “Clemente Lionel Ortiz”.

En una superficie de 300,00 metros cuadrados, cuenta con el sector administrativo compuesto por la dirección, sector pedagógico y apoyo, tres aulas taller y galerías y el sector de servicio consta de sanitarios y depósito.

Incluye también provisión de matafuegos contra incendio, muralla perimetral y rejas en el perímetro del terreno, vereda pública, cisterna y tanque de reserva y parquización e iluminación exterior.

En líneas generales, los NEPyFP buscan brindar formación continua a lo largo de la vida, adaptándose a las necesidades del mercado laboral y promoviendo el desarrollo integral de las personas.

Al respecto, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la jefa del Departamento de Educación Permanente, Marta Núñez, de cuya área dependen todas las escuelas de adultos de la provincia, destacó la inauguración de esta nueva obra educativa.

Expresó que ella “representa un reconocimiento a la importancia que tiene la formación de jóvenes y adultos en diferentes oficios, así como de terminalidad educativa, primaria y secundaria”.















