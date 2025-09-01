Clorinda: La Policía incautó explosivos

• El operativo logró retirarlos para resguardar la seguridad de la comunidad

La Policía de la Provincia de Formosa incautó artefactos explosivos en una vivienda ubicada en el barrio Libertad y otra a la vera del Río Pilcomayo.

El domingo último, alrededor de las 19:45 horas, los efectivos del Destacamento Bomberos fueron alertados a través de la línea 911, sobre posibles materiales bélicos en la calle Los Andes y barrera del barrio Libertad.

De inmediato, los uniformados se desplazaron hasta el lugar, delimitaron el perímetro de seguridad y resguardaron el área.

El caso fue puesto en conocimiento de la jueza de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Mariela Isabel Portales, quien direccionó el procedimiento.

Según la propietaria del inmueble, su hijo de 14 años jugaba a la vera de Río Pilcomayo, cuando encontró uno de los artefactos y lo llevó a su casa, en tanto que el otro explosivo fue hallado por un vecino casi en el mismo sitio donde fue encontrado el primero.

Se trata de dos granadas que estaban con sus dispositivos de seguridad.

Este lunes, integrantes de la Brigada Explosiva del Cuerpo Central de Bomberos (BER) realizaron una inspección en el sector donde fueron hallados los artefactos, sin encontrarse otros; mientras que los efectivos de la Delegación Policía Científica y la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera documentaron el procedimiento.

Los artefactos fueron secuestrados, mientras continúa la investigación con intervención de la Justicia provincial para establecer la procedencia.



