Zamarbide, la voz del heavy metal argentino, llega a Formosa

El viernes 19 de septiembre a las 21 horas, Alberto Zamarbide, ícono y pionero del heavy metal nacional, se presentará en el Centro de Empleados Publicos (Territorios Nacionales 626) en el marco de su gira nacional 2025.

Zamarbide, reconocido como la voz emblemática de V8, fue protagonista de los años fundacionales del metal argentino. Con esta banda grabó tres discos esenciales para la historia del género: Luchando por el metal (1983), Un paso más en la batalla (1984) y El fin de los inicuos (1987). En 1996, inmortalizó el álbum en vivo Homenaje en el mítico Estadio Obras.

En 1991, fundó LOGOS, con quienes editó cinco discos y realizó giras por Argentina, España, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Colombia, consolidando su figura en la escena latinoamericana. En 2013 celebró los 30 años de Luchando por el metal con una serie de conciertos memorables.

Actualmente, lidera la banda Primal, con quienes editó dos álbumes y giró por países como Chile, Paraguay, México, Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza. En abril de 2025 lanzarán un nuevo EP, mientras continúan presentándose en los principales escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera, Zamarbide también ha participado en eventos de alto valor cultural y social, como el festival FEMROCK en Quito (2019), donde interpretó clásicos de V8 y LOGOS en el marco de actividades por los derechos humanos y la memoria.

En este 2025, atendiendo al clamor de los fanáticos, Zamarbide emprende una extensa gira por la Argentina, interpretando los grandes clásicos de V8, LOGOS y PRIMAL, junto a Marcos Gianfrancesco (batería), Cristian Fernández (guitarra) y Walter Scasso (bajo).

Un show imperdible para los amantes del metal, con la potencia y la historia viva de uno de los grandes protagonistas del género en nuestro país.