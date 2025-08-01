Werning: “avanzan la reforma de la Constitución Provincial y con ella cambios fundamentales e históricos para Formosa”.

El Intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, indicó que la reforma de la Constitución Provincial está avanzando y con ello, un cambio histórico, porque se profundizaron y cuidaron derechos, y establecieron protecciones, que servirán para mantener a salvo a esta y a las próximas generaciones de formoseños.

En ese contexto, Werning reconoció los avances sobre temas del régimen económico financiero. “La incorporación, de que en materia fiscal se limite el endeudamiento público, y que solo la toma de deuda podrá destinarse a hacer obras de infraestructura o para atender catástrofes debidamente justificadas”, demuestran la seriedad y prioridad que se da, aun teniendo un Estado Presente, al mantenimiento del orden y el equilibrio económico.

Werning, indicó que también, “la defensa de nuestros recursos naturales esta fortalecida, porque con las modificaciones implementadas se consideran bienes naturales de la Provincia, en concordancia con el articulo 124 de nuestra Constitución Nacional.

Párrafo aparte, merece para el Intendente de Laguna Yema, la importancia de la incorporación de la paridad de género en los cargos legislativos, porque lo consideró un paso transcendental en el reconocimiento al aporte que hacen las mujeres en la política.



