Vialidad continúa garantizando obras públicas con financiamiento provincial en todo el territorio





En contacto con AGENFOR, el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), Javier Caffa, detalló las obras que están desplegando en todo el territorio formoseño con fondos provinciales, sobre todo, los que compete al organismo a su cargo.

“Estamos, fundamentalmente, manteniendo la red vial provincial, realizando obras de bacheo, obras de estabilizado granular, obras de pavimentación urbana”, indicó.

Asimismo, continuó, “obras de manejo de los recursos hídricos, como en el sistema del río Pilcomayo, el sistema del río Bermejo, y después todos los canales de aprovechamiento a lo largo de la provincia”.

En la ruta provincial 28, RP 1 y RP 9 también realizan “importantes obras de bacheo” y, en la ciudad de Formosa, están abocados a la construcción del pavimento rígido de la calle Martín Rodríguez, entre la avenida Frondizi y la Gutnisky y la de la calle Arenales entre avenida J. Cabral y José M. Amor del barrio San Francisco.

“Después también la construcción del muro de protección de costas, acá entre el Mirador de madera y la calle Foteringham y la construcción del estabilizador granular del acceso al puerto de cargas de Formosa, que va a ser una obra fundamental para el acceso y el transporte del insumo para la planta siderúrgica, que está en plena construcción en el Polo Científico y Tecnológico”, añadió.

Por último, Caffa puso en valor que, estas obras de diferentes índoles, que se extienden a lo largo de la Provincia, están financiadas con fondos del Tesoro Provincial.



