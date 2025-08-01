Leve aumento de casos positivos de COVID-19 en la última semana

El informe epidemiológico provincial registra un incremento moderado en los diagnósticos. Las autoridades sanitarias llaman a reforzar las medidas de prevención y a mantener al día los refuerzos de vacunación, advirtiendo que el virus continúa circulando aun en un escenario de temperaturas más templadas.

En la última semana se han realizado 460 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 18 de ellos resultados positivos a coronavirus (Índice de positividad 3,9 %).

Así lo informó el Gobierno de Formosa este domingo 17, puntualizando que del total, 16 contagios corresponden a la ciudad de Formosa, en tanto que dos, son de la localidad de Estanislao del Campo.

De esta manera, indicaron que hay 21 casos activos; se registraron 10 altas y no hay pacientes internados. Por su parte, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 85 en total.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, precisaron que son 150.411 casos diagnosticados en total; 148.964 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.

Asimismo, respecto a la campaña de vacunación, recordaron a la comunidad que todos los vacunatorios de la provincia permanecen habilitados para inmunizar contra esta enfermedad.



