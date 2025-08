UNaF: “Hubo una época en la que estaban los mejores, ahora están los peores”

El ingeniero Jorge Bazán es un exdocente universitario, con más de 40 años de trayectoria académica en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). Una vez jubilado siguió dando clases ad honorem como profesor invitado, por amor a la vocación y a la Universidad pública.

Sin embargo, decidió renunciar “asqueado” del accionar de las actuales autoridades, que se presentan como “operadores y candidatos” de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, abogando por el desfinanciamiento universitario y el cierre de las casas de altos estudios públicas.

“Yo estuve dando clases por más de 40 años, desde antes de la creación de la Universidad Nacional de Formosa –indicó-. Fui el primer secretario general de Ciencia y Técnica y conozco a todas las autoridades que han pasado por ahí. Cuando me jubilé, seguí dando clases ad honorem como profesor invitado, cosa que estoy haciendo ahora en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), por una cuestión de vocación”.

Categórico, reprobó que “jamás he visto en mi vida un atropello tan bajo como el que se ha instalado en la Universidad Nacional de Formosa. Y no hablo solamente por mí. Quiero que lean la carta abierta del doctor Rolando Granada y lo que opina mi amigo Mario Olmedo”, remarcó y calificó de “vergüenza” lo que sucede en la UNaF. “Yo no podía estar ahí, el año pasado me fui, asqueado, porque no se puede tolerar eso”, denunció.

En ese sentido, planteó: “¿Cómo van a ir a entregarle un premio a (la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra) Pettovello, si ella es la encargada de desfinanciar a las 63 Universidades públicas del país? Le están haciendo el caldo gordo a (el presidente Javier) Milei, que es anti-Universidad”.

Y advirtió que desde la gestión libertaria “quieren cerrar la Universidad pública y que todos nuestros hijos o nietos vayan a las privadas”.

Juicios académicos colectivos

Asimismo, Bazán rechazó el intento de juicios académicos colectivos a más de 50 docentes universitarios con vastas trayectorias, que obtuvieron sus cargos por concursos abiertos de oposición y antecedentes.

“El único que en la última reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió la palabra y salió a defender al Gobierno de Milei fue el rector de la UNaF, una vergüenza ajena, porque aquel que no conoce la Universidad puede pensar que cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, pero para los que estamos dentro de una institución de educación superior pública, los que nos hemos graduado y somos hijos de la Universidad pública, es realmente una cosa que no se puede explicar”.

Comparó que ello es “como que vayas a defender la desfinanciación del Hospital Garrahan, que los maten a palos a los jubilados todos los miércoles frente al Congreso o que no les den la coparticipación que le corresponde a las provincias”.

Sobre la instancia de enjuiciamiento académico, denunció que “la gente de la UNaF que está juzgando en forma ilegal, miserable, a estos profesores, son aquellos que están a favor de todas estas cosas que está haciendo el Gobierno de Milei. Por eso es que indigna, y felizmente no estoy más ahí, porque realmente se ha convertido en algo muy feo, donde los peores están en los cargos directivos. Hubo una época en la que estaban los mejores, ahora están los peores”, cerró.