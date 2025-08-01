Una requisa en el barrio 28 de Junio terminó con dos detenidos

• Fue en el marco investigativo de una causa de “Robo y estelionato”

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena allanaron una vivienda, detuvieron a una pareja, retuvieron a un adolescente, secuestraron dos plantines de marihuana y recuperaron electrodomésticos sustraídos.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer por la sustracción de varios bienes de su vivienda en la manzana 61, del barrio 28 de Junio de la ciudad de Formosa.

Según los datos aportados por la denunciante, los policías dieron intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó allanar el inmueble de los sospechosos.

Durante la medida judicial, se detuvo al imputado de 19 años, que trató de escapar y amenazó a los policías.

También se procedió al secuestro de un ropero, un horno eléctrico, una cocina, un ventilador y un bafle, entre otros bienes de la denunciante.

Durante el allanamiento hallaron además dos plantines de marihuana, las cuales fueron secuestradas por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Por último, se detuvo a una mujer y se retuvo a un adolescente, quienes también están involucrados en el hecho.

A la pareja detenida se la notificó de su situación procesal, mientras que el menor de edad fue entregado a sus padres.

Los bienes recuperados fueron reconocidos y entregados a su propietaria, quien agradeció el accionar policial.



