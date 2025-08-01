Se llevó objetos de valor del comercio donde trabajaba y lo descubrieron

• La investigación incluyó un allanamiento





Efectivos de la Comisaría Seccional Primera demoraron a un hombre y recuperaron una notebook, disco rígido, contadora de billetes, cuadernos, escritorios, sillas y otros bienes que sustrajo del comercio donde se desempeñaba como empleado.

El martes último, el propietario del local denunció el ilícito y los policías reunieron elementos de prueba y los pusieron a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó allanar una casa de ubicada por calle Mariano Moreno.

La medida judicial se concretó ese mismo día por la tarde y estuvo cargo de los integrantes de la Comisaría Seccional Primera, con la colaboración de las demás dependencias de la Unidad Regional Uno y la Dirección General de Policía Científica.

Durante la requisa domiciliaria, detuvieron a un hombre, secuestraron una impresora, un pendrive, cuadernos, sillas, escritorios, una notebook, un revólver calibre 32 con ocho cartuchos, una pistola calibre 380, con quince cartuchos, entre otros objetos.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que se notificó al imputado de su situación procesal en una causa judicial por “Hurto” y continuó en libertad, a disposición de la Justicia provincial.



