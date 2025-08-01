Solís encabezó la reunión informativa sobre la BUP en Clorinda

Este martes 26 de agosto, a partir de las 9:30 horas, en una sede partidaria de la ciudad de Clorinda, el vicegobernador Eber Solís, encabezó la reunión informativa sobre la nueva Boleta Única Papel (BUP), que se utilizará para las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.

Ante una imponente convocatoria, estuvieron presentes, además, el senador nacional José Ángel Mayans; el intendente local, Ariel Caniza; los diputados provinciales Carlos Insfrán, Azucena del Valle Santillán y Aldo Ingolotti y demás autoridades provinciales y municipales.

Al respecto, Solís conversó con AGENFOR y confirmó que la misma actividad llevarán a cabo en las localidades de Laguna Naineck, La Primavera, Riacho He Hé y Siete Palmas, “cumpliendo con lo que nos pidió el Gobernador, que visitáramos a todos los equipos políticos, los compañeros, las compañeras, para comenzar a hablar de lo que es la boleta única de nuestros candidatos, de Graciela (de la Rosa), de Fabián (Cáceres), en cada lugar a donde estemos”.

Asimismo, destacó, en primer lugar, “el acompañamiento del pueblo de Formosa” en estas actividades; y aseguró que “así como se demostró el 29 de junio, creemos humildemente que el 26 de octubre también lo va a volver a hacer acompañando a este modelo de provincia y al gobernador Insfrán”.

“Así que en cada lugar donde nosotros podemos compartir, lo que vamos a seguir haciendo, el pueblo de Formosa está muy esclarecido, sustanciado con lo que está pasando a nivel nacional y también por la situación de un contexto nacional que cada vez es más adverso y que todas las medidas, absolutamente todas, que toman son en contra del pueblo argentino”, sostuvo.

A su vez, Solís se refirió al incansable trabajo que lleva adelante la Honorable Convención Constituyente que tiene la enorme responsabilidad de reformar la Carta Magna provincial y la consideró “muy clara y contundente”.

“Los números por los cuales está conformada la convención constituyente es por amplia mayoría, pero porque el pueblo de Formosa así lo ha dicho. Los 21 convencionales constituyentes que han ingresado en representación del Modelo Formoseño no han sido por la firma de un decreto, han sido por la voluntad del pueblo de Formosa”, destacó.

Y lamentó que “a la oposición no le guste eso”, entonces, “reclaman y piden auxilio del gobierno nacional cuando, en definitiva, tendrían que dar la cara con el pueblo de Formosa y pedir que lo acompañen en las votaciones, cosa que nunca han hecho”.

“Entonces nosotros, desde nuestro sector, desde nuestro espacio político, desde la conducción del gobernador Insfrán, seguiremos haciendo lo que siempre hicimos, trabajar por y para la gente”, cerró.

Por su parte, el diputado Insfrán, valoró “el cariño que recibimos de la gente y los dirigentes” ya que “afecto es por el hecho de estar permanentemente acompañando y resolviendo sus necesidades que no es otra cosa que el Modelo Formoseño”.

“Trabajar para la educación, para la salud y, como demostramos con el superávit que tiene nuestro gobierno, con la gente adentro”, concluyó.



