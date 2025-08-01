En el marco de Identidad Formoseña se brindaron charlas comunitarias

Si bien el programa está orientado a la realización de trámites de identidad, los agentes brindaron distintas charlas para las familias.

En el marco del desarrollo del “Programa Territorial Identidad Formoseña” que se llevó a cabo este martes en la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela con trámites de DNI, también se brindaron charlas comunitarias, y hubo espacio para la recreación de niños.

Así lo confirmó la subsecretaria de Derechos Humanos, María Sylvina Arauz, al señalar que el operativo congregó a una importante cantidad de vecinos.

En la oportunidad se realizaron trámites a cargo del Registro Civil como gestión de DNI, por cambio de domicilio y por renovación, además otros trámites que pueden solicitarse ante el Ministerio de Gobierno, responsable del Programa.

“Se dieron charlas informativas sobre distintas temáticas que son de interés. Por ejemplo, charlas sobre la Boleta Única de Papel, sobre prevención del narcomenudeo, de seguridad vial y también fortalecimiento de derechos” enumeró en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Además, estuvo presente la Escuela de Cadetes de la Policía, con propuestas adaptadas para niños, peloteros y la plaza Mitaíces, destinada a la educación en seguridad vial.

Recalcó Araúz que también estuvo presente la Policía Comunitaria, recibiendo todo tipo de inquietudes de parte de los vecinos, relacionadas con la vida en comunidad y las posibles formas de resolverlas.



