Prosigue la distribución de los juguetes en la Capital por el Mes de las Infancias

Una intensa jornada de trabajo se cumplió este jueves 7 en la Capital a los fines de avanzar en la distribución de los juguetes que el Gobierno provincial entregará a los niños y las niñas por el Mes de las Infancias, revalidando así la premisa justicialista de la gestión del gobernador Gildo Insfrán de que los únicos privilegiados son los más pequeños.

En ese sentido, Jorge Pellegrino contó a AGENFOR: “Estoy a cargo del armado y la distribución de todo lo que son los juguetes para el Día del Niño en Formosa Capital”.

Indicó que se lleva adelante “un intenso trabajo”, ya que “como todos los años”, por decisión del Gobernador, “desde el Gobierno de la provincia de Formosa se distribuyen los juguetes” en el territorio formoseño, tanto en el Día del Niño como en la festividad de los Reyes Magos.

Es así que “estamos trabajando en el armado y la distribución de más de 40.000 juguetes que repartiremos en Formosa Capital”.

Este jueves se avanzó en el reparto para las jurisdicciones uno, dos, tres y cuatro. “Cargamos los camiones, se controló todo y fueron a las distintas escuelas”, explicó.

En tanto que “este viernes 8 van a estar recibiendo todas las escuelas de la jurisdicción cinco, más el barrio Namqom”.



