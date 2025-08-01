Los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria aseguraron que irán al Parlamento Nacional a “defender los derechos del pueblo formoseño”

La licenciada Graciela de la Rosa y el doctor Fabián Cáceres, flamantes candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, proclamados este sábado por la mañana durante el Congreso Provincial del Partido Justicialista Distrito Formosa, conversaron con AGENFOR y aseguraron que, desde el Parlamento Nacional “vamos a defender los derechos del pueblo formoseño que están siendo vulnerados por el Gobierno nacional”.

Al tomar contacto con esta Agencia, De la Rosa, quien encabeza la lista que disputará dos bancas para la Cámara de Diputados el próximo 26 de octubre, expresó estar “muy emocionada y orgullosa” porque “siento la fuerza del Peronismo en este Congreso, con los compañeros y compañeras, que vamos a trabajar para hacer frente a las políticas nacionales y defender nuestro Modelo Formoseño”.

“Estamos con todas las fuerzas para comenzar la mejor campaña posible porque detrás nuestro hay argentinos y argentinas que están sufriendo y vamos a defender con todo el Modelo Formoseño, la autonomía provincial”, sostuvo.

Asimismo, la candidata se consideró “parte de toda una generación de mujeres formoseñas” porque “el Peronismo no nació de un repollo, sino que hay generaciones de compañeras y compañeros que fundaron y lucharon por este Partido”.

“Y, sobre todo, las mujeres peronistas como Evita que hizo tanto por el país dentro del movimiento peronista, porque siempre se consiguen derechos cuando hay políticas públicas para hacer estos derechos, como fue el Peronismo”, aseguró.

Asimismo, de la Rosa dijo que su candidatura es “un lugar que ocupo circunstancialmente en un momento histórico determinado”, pero, reconoció que siente “la fuerza de todas las generaciones de mujeres peronistas que sufrieron y lucharon” y hoy “somos mujeres guardianas que defendemos el Modelo Formoseño, porque es un modelo de justicia social y de derechos para nuestra gente”.

Por último, garantizó a la sociedad formoseña que “estamos para defender sus derechos vulnerados a nivel nacional” y que “nosotros nos comprometemos desde el Parlamento Nacional a defender los derechos del pueblo formoseño”.

“Vamos a hacer una campaña amplia, casa por casa, vamos a llegar a todos los hogares para hacer entender que este es un momento bisagra a nivel nacional y que nosotros, el Peronismo en su conjunto, está dispuesto a dar esa lucha para frenar las políticas de Milei”, cerró.

Cáceres

Por su parte, el segundo candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria, Fabián Cáceres, actual subsecretario de Gobierno Municipal, dialogó con esta Agencia y agradeció a “los compañeros y compañeras, el honor que hoy tengo de poder representar, no solamente a los formoseños y formoseñas, sino al Modelo Formoseño”.

“Seguir defendiendo al modelo formoseño, mostrando al país quiénes somos, qué hacemos, cómo verdaderamente trabajamos y militamos acá en Formosa. Así que únicamente gracias para todos y que decirles que, con honor, voy a llevar adelante esta campaña”, manifestó.

Y agregó: “Vamos a seguir luchando contra este modelo nacional del presidente Milei que lo único que busca es ajuste, endeudamiento. Por eso nosotros le vamos a mostrar quiénes somos los formoseños y que luchamos y defendemos los intereses de todos los argentinos”.

En ese sentido, analizó que esta candidatura es un reconocimiento “a la militancia, a la figura del Gobernador, del Intendente (Jofré) y de todos los compañeros que se merecían también el lugar”, pero “hoy me toca a mí y con honor voy a llevar adelante esta función que me toca”.

Al finalizar, Cáceres se refirió al rol que tendrán como diputados opositores en el Congreso de la Nación y opinó que, desde diciembre, tenemos que “trabajar por los jubilados, por los trabajadores, por la salud pública, por la educación pública, por las obras públicas que este gobierno sacó y desenmascarar al Presidente”.

“Hacerlo notar que si aprobamos en el Congreso las leyes que el pueblo necesita, él se va a ver obligado a votar, va a tener que volver al Congreso y ratificar con la mayoría de los legisladores que apoyamos al pueblo de la Nación Argentina”, concluyó.



