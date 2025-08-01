Continúa el asesoramiento a personas con discapacidad que sufrieron la suspensión de su pensión por parte del Gobierno nacional





En diálogo con AGENFOR, la directora de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, Susana Jara, confirmó que continúan trabajando en el asesoramiento y acompañamiento a las personas que han visto suspendidos sus beneficios por parte del Gobierno nacional.

De esta manera, a partir del lunes 18, seguirán trasladándose al interior provincial, más precisamente las que se encuentran sobre la ruta 86, para brindar el asesoramiento pertinente para que las personas afectadas puedan completar sus documentaciones.

“La verdad que, en el lapso que nosotros estuvimos las semanas previas en el interior, ni siquiera han recibido la nota de citación informándole que se les ha suspendido la pensión, sino que han visto suspendidas las pensiones al momento de ir al banco a cobrar sus haberes”, indicó.

Y lamentó que haya “mucha desesperación” porque “la información no les llegó oportunamente”, entonces “no han podido completar las documentaciones que les requerían para acreditar el padecimiento que presentaban”.

En ese marco, aseveró la funcionaria, el Estado provincial les brinda un acompañamiento, por ejemplo, a través del servicio nutricional, en las comunidades originarias, con el Plan Provincial del Módulo Alimentario.

“Acá en Capital estamos trabajando, continuamos con el plan alimentario Nutrir, con el servicio nutricional en las escuelas y de diferentes formas. También en todo lo que tenga que ver con esta población en vulnerabilidad estamos trabajando articuladamente siempre con Educación a través de los servicios de apoyo, ya que estas son prestaciones que se ven afectadas en el caso de que sean privadas”, explicó.

En cuanto al cronograma para la semana entrante, Jara dijo que el 18 “estaremos trabajando en la comunidad Qompy, Lakha Wichí de Pozo del Tigre y todas las comunidades de la zona de Posta Cambio Salazar.

“Nosotros lo que queremos es dejar la capacidad instalada, porque sabemos que es el municipio el que va a trabajar y también los voluntarios, los militantes los que van a seguir trabajando con esta carga”, señaló.

Y cerró: “Porque quizás en el momento en que nosotros estamos en las comunidades, las personas no cuenten con las documentaciones todavía para poder elevarlas en las páginas de la Agencia Nacional de Discapacidad”.



