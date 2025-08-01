Ultimas Noticias

Llegan El Bosque Encantado y Aventuras Mineras a Formosa


Dos propuestas infantiles llegan a Formosa, en el marco del mes de la niñez. Ambas funciones se llevarán a cabo el domingo 24 de agosto  en el Teatro de la Ciudad. Se trata por un lado de “El Bosque Encantado.Historia del Hielo 2” se presentará a las 16 y por otro “Aventuras Mineras” en el horario de las 18.

 Las entradas anticipadas se pueden adquirir en el local  Grupo Mozart con todos los medios de pago, España 415, Lunes a jueves  de 9 a 12 y de 16:30 a 21hs, Viernes de 9 a 12hs y de 17 a 20hs. También están a la venta vía on line con tarjetas de crédito y débito en el portal www.norteticket.com. Cabe destacar que abonan tickets a partir de 2 años de edad.

El  Bosque encantado. Historia del hielo 2

Este increible espectáculo musical,  lleno de luces, efectos especiales y canciones favoritas, invita a descubrir una mágica aventura, que tiene como protagonistas a  dos hermanas y su amigo muñeco de nieve  que se sumergen en el bosque encantado, para conocer el origen del hielo causado por  los poderes de la reina. Durante el recorrido, los tres personajes enfrentarán a unos villanos, que intentarán  arruinar con sus fechorías un paseo divertido. 

Aventuras mineras 

Los amantes de los videojuegos no se pueden perder este show infantil en vivo, pensado para toda la familia. Los personajes principales son: Alex y Steve, quienes encabezan una increíble misión minera, donde juntos deberán recolectar minerales, superar desafiantes pruebas y, sobre todo, aprender el verdadero poder de la amistad y el trabajo en equipo. Pero deberán tener mucho  cuidado, porque Creeper, Zombie y Esqueleto están al acecho.