El Hospital de El Chorro acercó atención integral de salud a la comunidad Km 2





Niños, niñas y adultos originarios accedieron a controles médicos, odontológicos y de enfermería, inmunizaciones y medicamentos gratuitos.

En el marco de las políticas sanitarias que impulsa el gobierno de Formosa, el Hospital de El Chorro desarrolló una nueva jornada de atención integral en la comunidad originaria Km 2. Un equipo interdisciplinario de profesionales se trasladó hasta el lugar para brindar servicios gratuitos de salud a vecinos y vecinas de todas las edades.

La actividad, que forma parte de las acciones periódicas que lleva adelante la institución, incluyó consultas médicas generales, controles de enfermería, exámenes odontológicos, inmunizaciones y un completo abordaje nutricional.

En el caso de los más pequeños, se realizaron los denominados controles del niño sano, que permiten monitorear el crecimiento y desarrollo infantil. Allí se efectuaron mediciones de peso y talla, evaluaciones antropométricas y chequeos pediátricos para detectar tempranamente posibles señales de alerta.

Los adultos, por su parte, accedieron a controles clínicos preventivos orientados a la detección de factores de riesgo y enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, frecuentes en la población.

De manera paralela, el área odontológica efectuó revisiones bucales y ofreció pautas prácticas de higiene dental, subrayando la importancia del cepillado como medida de prevención.

A ello se sumó la consejería en métodos anticonceptivos disponibles de manera gratuita en el sistema público, fortaleciendo la planificación familiar y la procreación responsable.

El director del hospital, doctor Ariel Ascona, destacó: “Nuestro objetivo es claro, llevar la salud a cada familia y a cada comunidad, sin importar la distancia. La jornada en Km 2 es una muestra de nuestro compromiso de garantizar el acceso a controles, tratamientos y medicamentos en forma gratuita y oportuna”.

“La salud es un derecho y nuestro trabajo diario está orientado a que ese derecho sea efectivo, acompañando a nuestros niños en el crecimiento, a los adultos en la prevención y a las familias en cada etapa de la vida”, agregó.



