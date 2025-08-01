Las ferias PAIPPA ofrecieron productos en tres puntos de venta

Se realizaron este viernes 22 las tradicionales ferias PAIPPA, en tres puntos de venta: el Polideportivo del barrio la Paz, el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa y en Padre Grotti 1040, sede de la institución.

Allí pequeños productores provenientes de Villa Dos Trece, Laguna Naineck, Punta Guía, Tatané, Herradura y Lote 4 ofrecieron una variedad de productos, directamente de la chacra.

“Trajeron todo lo que sea verduras de hoja, cebollita, perejil, rúcula, acelga, achicoria, rabanito” enumeró la licenciada Pamela Moreyra, responsable de Comercialización del PAIPPA.

Además, variedad de zapallos, morrones, remolacha, y como siempre limones, zanahoria y frutas de estación. También se consiguen queso criollo y huevos caseros.

“Desde muy temprano se acercaron las familias a hacer sus compras, previo al fin de semana. En los dos puntos fijos tenemos muy buenas ventas, ya nuestros compradores están acostumbrados a venir a buscar buenos precios” enfatizó.

En ese sentido confirmó que los precios se mantienen hace varios meses, consiguiendo mazos de estas verduras a $500 o $600 de acuerdo al tamaño, mientras que la acelga se vende a mil pesos el mazo.



