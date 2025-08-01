Ferreira recibió a referentes de importantes comunidades aborígenes

El Ministro Jefe de Gabinete Antonio Ferreira recibió este viernes 22 en Casa de Gobierno a referentes de la comunidad Laka Wichí (Pozo del Tigre) y de Colonia Muñiz (Las Lomitas) con quienes conversó de distintos temas que interesan, entre ellos las próximas elecciones del 26 de octubre.

Se trata de Adriano López integrante de la comunidad wichí de Francisco Muñiz, en la localidad de Las Lomitas y Felipe Moreno de Laka Wichí, acompañados por el intendente de Pozo del Tigre, Andrés de Young.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el jefe comunal precisó que los referentes manifestaron el apoyo al gobernador Gildo Insfrán y al Modelo Formoseño. “Contaron su trayectoria política, las distintas situaciones que fueron pasando en este tiempo atrás. Hoy nuevamente se suman al Modelo y manifiestan su alejamiento de otros sectores políticos para los que trabajaban” resumió.

Durante la charla, surgió también la difícil situación que atraviesan familias que contaban con una pensión por discapacidad, y fueron dadas de baja por el Gobierno nacional. “Ahora no están los referentes que debían estar acompañándolos, que estuvieron aprovechando el momento electoral. Estamos nosotros, limitados un poco en nuestro accionar, pero estamos ayudando en lo que se pueda a las familias” indicó.

Lamentó el tiempo que se toman los organismos nacionales para evaluar cada situación en particular, unos 90 días, durante los cuales, los beneficiarios no cuentan con ese ingreso, a veces el único, de toda una familia.

Valoró De Young la muy buena predisposición del Jefe de Gabinete, y evaluó que la reunión fue muy positiva para los dirigentes aborígenes, y también para aclarar “cuál es el camino correcto, y para que sepan que el Estado siempre está presente”.

Luchar por los derechos

Agenfor dialogó también con Adriano López, quien manifestó su agradecimiento al Gobierno provincial, por haber sido recibidos en forma cordial, y mantener una charla con el Jefe de Gabinete.

Se definió como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y se bien reconoció que en algún momento formó parte de las filas de La Libertad Avanza en Formosa, los sucesivos actos de abandono por parte de sus dirigentes, lo llevaron a volver al Modelo Formoseño.

Recordó que fue candidato a concejal por ese espacio de la oposición pero que últimamente tanto Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, como la diputada provincial Gabriela Neme, le dieron la espalda.

Dijo que se dio puntualmente luego de que cientos de familia perdieran su jubilación por discapacidad, tras lo cual les solicitaron algún asesoramiento, encontrando solo silencio desde el arco opositor. “Me choqué contra una pared de concreto” sintetizó.

Agradeció que desde el Modelo Formoseño se lo recibiera, y redobló su compromiso de ser la “voz de los pueblos indígenas” en este espacio.

Reconoció asimismo que cuando el presidente Javier Milei decidió dar de bajas las cajas alimentarias para las comunidades, fue el gobernador Gildo Insfrán quien asumió esa responsabilidad, y este suplemento nutricional llega en tiempo y forma a cada paraje.



