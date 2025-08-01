La construcción de la planta biosiderúrgica registra un sostenido crecimiento

La planta biosiderúrgica de Formosa continúa su construcción a paso firme, consolidándose como un proyecto industrial estratégico para la producción de arrabio verde en Argentina. Ya se instalaron componentes como la plataforma del alto horno, los intercambiadores de calor, el sistema de ventilación y las estructuras para el transporte de carga.

Ubicada en el Polo Científico y Tecnológico, esta planta generará empleo calificado, impulsará las exportaciones y posicionará a Formosa como referente nacional en la producción de arrabio verde sustentable.

Si las condiciones climáticas acompañan, las pruebas preliminares comenzarían en diciembre, marcando un nuevo hito en la industrialización de la provincia.

“No solamente se está trabajando en la infraestructura, sino también organizando a las asociaciones para la producción de carbón, que va a ser el insumo que va a demandar esta planta”, precisó el ingeniero Lino Princich, director de Vinculación y Promoción Científica y Tecnológica.

Subrayó que se trata de “un proyecto muy importante porque va a dinamizar la economía, ya que habrá 500 o 600 familias que van a poder trabajar utilizando esta materia prima, comercializándola, y una vez que el producto comience a tener precio y sea demandado por el mercado, va a potenciar esta actividad económica”.

En ese sentido, puso de resalto el trabajo conjunto que desde varias áreas se lleva adelante en el marco de este proyecto, mencionando al Ministerio de la Producción y Ambiente, así como también a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

“Es todo un clúster, o sea, se trabaja en equipo, porque es un abordaje muy grande desde todos los aspectos”, acentuó.



