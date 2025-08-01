El Gobierno provincial entregó 200 mil juguetes para celebrar el Día de las Infancias





En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, el Gobierno de la provincia de Formosa entregó 200 mil juguetes para niños y niñas distribuidos en toda la geografía provincial. Es un gesto que se replica hace muchos años, y es un sello distintivo del Modelo Formoseño.

Si bien la entrega fue más numerosa en las escuelas, los juguetes también fueron repartidos en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas hospitalarias.

En forma masiva y simultánea las escuelas abrieron a las 9, para recibir a las familias, con un establecimiento preparado para esta verdadera fiesta, e incluso algunos docentes lucieron disfraces de payasos o algún atuendo alusivo al festejo.

Las bajas temperaturas que se registraron en la capital provincial no fueron obstáculo para que las escuelas se llenaran de familias, acompañando a sus niños.

En el barrio Eva Perón, en la Escuela de Educación Primaria Nº379, el ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz encabezó la entrega, en representación del Gobierno provincial, y luego continuó recorriendo establecimientos escolares, en similar gesto.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dijo que en total, 90 mil juguetes fueron entregados tanto en jardines de infantes, como en escuelas primarias, en un gesto que demuestra que “los únicos privilegiados son los niños y los abuelos” expresó.





Valoró asimismo el trabajo intenso de los docentes para preparar cada escuela, y el clima de fiesta necesario para agasajar a los niños. “Esto es una característica de la gestión de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán. Forma parte del paquete de inversiones que realiza el Estado formoseño a partir de una administración eficiente” enfatizó.

Reiteró Aráoz que esta entrega marca un fuerte contraste con “la crueldad y el abandono de un Poder Ejecutivo Nacional que ahora anuncia que va a profundizar ese tipo de acciones” lamentó.

La directora del establecimiento Idalina Mendoza valoró el trabajo de los docentes de la institución, que en cada Día del Niño y de los Reyes Magos, organiza esta fiesta, eligiendo un atuendo que caracterice a algún personaje elegido por los más chiquitos.

“Hoy tuvimos la grata visita del ministro, así que cuando nos enteramos que iba a venir a visitarnos, por más razón tratamos de estar todos, porque somos un plantel de 60 maestros, y como no es obligatorio, pero está en la iniciativa, en el compromiso del colega de venir a colaborar con la escuela “contó.

En el marco de la entrega de juguetes, la escuela ofreció un desayuno con pan dulce y chocolate, destinado a los mil alumnos que conforman la matrícula escolar.

Comentó la docente que en la oportunidad además recibieron un regalo los hermanitos de sus alumnos, para que nadie se quede sin su presente.

Continuando con la recorrida de Aráoz en Jurisdicción Cinco, la directora de la Escuela de Educación Primaria Nº436 Miriam Beatriz Alegre señaló que la entrega se vivió con entusiasmo y alegría, y con la colaboración del personal docente.

Contó que ofrecieron también un refrigerio con chocolate, galletitas para la matrícula conformada por 432 alumnos.

La siguiente parada fue la EPEP 147 del barrio Juan Domingo Perón, donde también hubo clima de fiesta y celebración. Su director Ramón Benítez señaló que las familias concurrieron bien temprano a retirar el regalo y los docentes y militantes de agrupaciones políticas, trabajaron juntos para ofrecer chocolate con pan de leche.

“La jornada salió hermosa. Tenemos 625 como matrícula, los chicos que no retiraron este domingo, el lunes en su salón y su turno, se les entregará para que los lleven a su casa” adelantó.

Namqom

AGENFOR visitó también la EPEP 335 “Juan Carlos Arévalo” del barrio Namqom, donde su directora María Susana Rojas contó que la jornada se vivió con alegría y felicidad.

El establecimiento, de Educación Intercultural Bilingüe, cuenta con 620 alumnos, divididos en 25 secciones y un plantel docente de 45 personas, entre ellos MEMAS, y de grados.

“Pueden ver un mundo de niños hoy felices y contentos recibiendo sus juguetes, tomaron chocolate desde horas tempranas con pan de leche. Tras ello, se retiraron porque quienes tienen otros hermanitos, los padres los llevan al jardín u otra escuela a también hacer esto mismo” subrayó la docente.



