La comuna intensifica controles vehiculares en la vía pública

La Municipalidad de la Ciudad, por medio de su Dirección de Tránsito, está acentuando los controles vehiculares en todo el ejido urbano con el objetivo de incentivar la circulación con los documentales actualizados, lo que a su vez es garantía de seguridad, puesto que alguno de ellos implica tener el vehículo en óptimas condiciones.

“Estos controles los llevamos a cabo periódicamente – dijo Orlando Ortiz, titular del área –, donde pedimos a conductores de motos y autos la documentación necesaria, como la licencia de conducir, el DNI, el seguro obligatorio contra terceros y la Tasa de Utilización de la Vía Pública, todos requisitos indispensables que la ordenanza establece para circular por la ciudad”, detalló.

“En lo que haremos hincapié – agregó –, y en esto hacemos un llamado a la comunidad, es con el control del RTO, ya que hemos observado que muchos vehículos no tienen actualizada la verificación y otros no están en condiciones para circular”, aseveró el funcionario. “Uno acostumbra a tener el RTO solo para salir a la ruta y lo pone al día antes de hacer un viaje, pero la realidad es que hay que tenerlo todo el año porque hay que salir siempre en condiciones a la vía pública”.

“Otra documentación que vamos a exigir es la Tasa de Utilización de la Vía Pública, puesto que hay que tenerla al día, teniendo en cuenta, además, que el contribuyente puede acceder a beneficios que otorga el municipio por pago actualizado; pero la idea es que los conductores tengan todos sus documentos al día a la hora de circular por la ciudad”, subrayó.

Ortiz destacó finalmente, “con todo lo indicado anteriormente, vamos a hacer especial hincapié en los vehículos que trabajan como transporte de pasajeros, porque es indispensable que estén en óptimas condiciones a la hora de trasladar personas en la vía pública”, concluyó.



