Insfrán recibió al equipo que representará a Formosa en la Copa País

Este lunes 25, por la mañana, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a la comitiva de jóvenes que representarán a la provincia en la Copa País.

En el encuentro, además, estuvieron presentes el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, y el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofre.

“Este es un evento donde puede darse a conocer el gran talento del interior del país y una oportunidad para que los futbolistas tengan su espacio en el fútbol nacional”, expresó el mandatario.

Asimismo, les deseó todos los éxitos en los próximos partidos a disputar.







