En el HOCI se realizarán las 1° Jornadas Provinciales de Hemoterapia

Este viernes 29 y sábado 30, en el Salón Auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) de la ciudad capital, se llevarán a cabo las 1° Jornadas Provinciales de Hemoterapia, que se encuentran avaladas por la Asociación Argentina de Hemoterapia.

Con el objetivo a futuro de concretar un congreso regional y nacional, el doctor Víctor Cambra, director del Centro Provincial de Hemoterapia, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “la invitación se hace extensiva a todos los Servicios de Hemoterapia que funcionan en cada uno de los hospitales y de la Red Provincial de Hemoterapia”.

Explicó que “anteriormente ya se había realizado esta actividad, pero en el momento en que el Centro de Hemoterapia funcionaba en las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), sin embargo, esta es la primera vez que se hará bajo esta nueva infraestructura que cuenta con un equipo multidisciplinario de recursos humanos propios”, además de la tecnología de punta, motivo por el cual el evento “es provincial”.

En cuanto a la temática a tratar, Cambra mencionó que estarán temas concernientes al tratamiento preventivo con aféresis de la enfermedad de Alzheimer, en donde la exposición estará a cargo de la doctora Patricia Epstein. Posteriormente, habrá una mesa redonda en la cual participarán neurólogos, psiquiatras hematólogos y hemoterapeutas.

Será de esta manera porque se trata de “una enfermedad multidisciplinaria, donde se está en continuo estudio y el objetivo de todo esto es brindar un tratamiento preventivo, teniendo en cuenta los factores previos con signos de síntomas anteriores al llegar al Alzheimer”.

Itinerario

La acreditación será el viernes a las 8 horas. La jornada iniciará a las 9 con la conferencia de “Aféresis en pacientes con Alzheimer”, a cargo de la doctora Epstein. Será hasta las 9.45 horas.

Seguidamente y hasta las 10.30 horas, se desarrollará la mesa redonda que tendrá de panelistas a médicos neurólogos y psiquiatras y será coordinada por la doctora Epstein.

De 11 a 11.45 horas se realizará la conferencia de “Evolución de la hemoterapia en Formosa”, con el doctor Cambra.

Una vez finalizada esta actividad, se hará el acto inaugural a cargo del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, quien estará acompañado por autoridades del Nivel Central y directivos de hospitales y centros de salud de la Red Provincial de Hemoterapia.

De 15 a 18 horas, efectuarán una recorrida por las instalaciones del Centro Provincial de Hemoterapia, la cual será coordinada por los doctores Cambra y Epstein.

En tanto, el sábado comenzarán la jornada a las 8.30 de la mañana con la conferencia de “Selección de donantes de sangre. Nuevas recomendaciones de OPS”. La misma se extenderá hasta las 9.30 horas y será dada por el doctor Oscar Torres.

De 9.30 a 10.30 horas se desarrollará la mesa redonda: “Trombocitopenia Autoinmune-tratamiento farmacológico. ¿Cuándo transfundir?”, que contará con panelistas especializados en hemoterapia y hematología, y con la coordinación del doctor Torres.

Finalmente, a las 12 horas será el cierre de la jornada.



