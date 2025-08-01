Guiso de fideos con pollo y chocolate para vecinos de dos barrios de la ciudad





La solidaridad se hizo presente primeramente en el ex Lote 111 donde la militancia encabezada por el presidente del PI Formosa, profesor Luis Recalde cocinó el más rico guiso de fideos con pollo que retiraron unas 50 familias de la casa de una vecina.





Una jefa de familia agradeció el gesto altruista de los militantes intransigentes y solicitó que no los dejen solos.





Este tipo de acciones es posible gracias a la actitud colaborativa y altruista de la propia militancia y el accionar solidario de algunas instituciones más en estos momentos difíciles que atraviesa el país.





La jornada no concluyó en el Fray Salvador Gurrieri sino que continuó en horas de la tarde en un sector del barrio Antenor Gauna donde otro grupo militante preparó chocolate que también fue degustado por chicos y grandes de ese conglomerado.





"Nos gusta estar y ayudar, esa es nuestra misión, no tenemos recursos pero si ganas y nuestras manos que hacen posible esto", señaló Kevin, integrante de la juventud del PI.





El diario Página 12 consigna que desde fines de diciembre del 2023 los comedores de todo el país se encuentran en emergencia alimentaria. No reciben comida desde el Gobierno nacional y la cantidad de personas que se acercan a los espacios comunitarios se duplicó.





Las organizaciones sociales, que sostienen con un arduo trabajo en esos lugares, denuncian que las partidas presupuestarias para los comedores están, pero el Gobierno no las reparte.





"Estamos haciendo malabares para seguir cocinando y no cerrar sus puertas, porque son muchas las familias que nos necesitan", sostuvo el profesor Recalde, resaltando la labor del Gobierno Provincial, Municipal y el trabajo realizado por los comedores escolares que funcionan todo el año.









