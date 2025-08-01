Buenos precios y ventas se alcanzaron en la XXIVº edición del Remate de Cabañas Formoseñas Integradas

Salieron a la venta 40 toros y 200 vaquillas

La comercialización se produjo este sábado 9 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Formosa y fueron numerosos los productores, tanto de Formosa y la región que se dieron cita en el tradicional remate de las cabañas formoseñas integradas, en una jornada dinámica, ágil y de buena recepción.

El martillero de Ganadera Don Raúl destacó la numerosa participación de productores en general y el interés de incorporar la mejor genética.

Remate 24 Años

El presidente de Cabañas Formoseñas Integradas, Federico Doldán, en un comunicado epresó que la XXIV Edición del Remate de Cabañas Formoseñas Integradas, reúne como todos los años en la SOCIEDAD RURAL DE FORMOSA a la mayoría de los productores ganaderos de la provincia de Formosa, siendo la misma una ocasión para celebrar todos juntos el gran avance de la ganadería en su conjunto y agradecer a quienes vienen confiando en nuestro trabajo y en los productos que ponemos a disposición en cada uno de los remates que realiza el grupo de cabañeros que conformamos CFI.

Sin dudas el sector ganadero en nuestra provincia ha crecido de manera sostenida estos últimos años, y por tal renovamos nuestro compromiso como grupo en seguir profundizando el mejoramiento genético y elevar más aún la calidad de nuestra hacienda y de los deferentes (sic) productores que nos acompañan años tras años. Sin perder de vista nuestro principal objetivo que la rusticidad y adaptabilidad de nuestro reproductores machos y hembras, que redunde indiscutiblemente en obtener mejores terneros en todo el territorio provincial.

Como es tradición todos los animales que salen a venta es con la garantía y el sello de calidad de CABAÑAS FORMOSEÑAS INTEGRADAS.











