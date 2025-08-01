Formosa potencia el vínculo entre emprendedores y empresas con la segunda ronda de Conexión Comercial

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, llevará adelante la segunda ronda de negocios y el relanzamiento del programa Conexión Comercial el próximo viernes 29 de agosto a las 20 horas en el Salón del Colegio de Ingenieros.

Esta política pública tiene como objetivo fortalecer el ecosistema emprendedor provincial, generando un espacio en el que se consolidan los lazos entre emprendedores y empresas, favoreciendo la creación de nuevas oportunidades de crecimiento, empleo genuino y valor local.

La administradora del programa, Andrea Salmón, destacó que esta propuesta se consolida como una herramienta clave para la provincia: “Conexión Comercial es mucho más que una ronda de negocios; es un espacio donde las ideas, los productos y los sueños de nuestros emprendedores se conectan con empresas reales, generando oportunidades concretas de crecimiento”.

Asimismo, subrayó el acompañamiento del Estado provincial: “Desde la Subsecretaría de Empleo acompañamos cada proyecto porque creemos en el potencial de nuestra gente. Este tipo de políticas públicas demuestran que es posible generar empleo genuino y una red de colaboración que beneficia a toda la comunidad”.

Beneficios del programa

Para empresas y comercios participantes:

• Acceder a proveedores locales con alto potencial.

• Conocer productos y servicios innovadores.

• Establecer alianzas estratégicas que sumen valor a sus cadenas productivas.

• Posicionarse como empresas comprometidas con el desarrollo local.

Para emprendedores:

• Ingreso al mundo comercial formal.

• Herramientas de visibilidad y capacitación.

• Contacto directo con potenciales clientes y aliados estratégicos.

Invitación abierta

Finalmente, Salmón convocó a toda la comunidad a participar de esta propuesta que fortalece el desarrollo local:

“Invitamos a emprendedores y empresas a sumarse a Conexión Comercial, porque es una oportunidad concreta de crecer juntos y de seguir apostando por el desarrollo de Formosa”.

Las personas interesadas en conocer más detalles pueden acercarse a la Casa del Emprendedor (Maipú 45) o seguir las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas



