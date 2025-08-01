Fontex entregó uniformes a la Policía de la provincia y la UCPIM





El Programa Provincial de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa (Fontex) continúa fortaleciendo la producción local y acompañando a las instituciones formoseñas con insumos y uniformes de calidad.

En esta oportunidad, se entregaron a la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM) 100 paquetes de gasas hidrófilas tubulares (un kilo, 100% algodón) y 28 mil barbijos tricapa con cordón elástico.

Además, se equipó a la Policía de Seguridad Vial con 350 pantalones azul marino con cintas reflectivas, 500 camisas azul marino con cintas reflectivas, 948 chombas con logo estampado y 500 gorras quepi de fajina con escarapela.

Participaron de la entrega el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, y el director de la Unidad Ejecutora Fontex, Néstor Sosa, quienes destacaron la importancia de seguir impulsando la industria textil local.

En ese sentido, Cosenza puso de resalto que “el trabajo de manos formoseñas de casi 450 personas, ya que hay involucradas 52 cooperativas y 17 localidades”.

Consideró importante mencionar ello, teniendo en cuenta “el contexto nacional, donde la inflación que el Gobierno nacional dice que no hay, pero que existe, y donde la devaluación está permanentemente presente”.

En cambio, en Formosa, a través de esta política pública, se evidencia el compromiso del Gobierno provincial con la producción textil y la provisión de insumos esenciales para la salud y la seguridad, promoviendo que “se puedan generar ingresos a través de la costura”.

Y remarcó que “todo esto que se confecciona va para las fuerzas de seguridad, así como para los centros de salud y los hospitales, no solamente de la ciudad capital, sino de todo el interior, distribuyéndose equitativamente en las localidades y donde hace falta realmente”.

Consultado sobre cómo seguirá la agenda de entregas, el funcionario indicó que “vamos a seguir trabajando, confeccionando, y en los próximos días va a haber otra entrega de uniformes policiales”.

Así que “redoblamos el esfuerzo por parte del Gobierno de la provincia para que tengan más trabajo y vayamos consolidando el sector textil de nuestra provincia”, valorando que “pusimos en marcha el programa en el año 2011 y hoy está más fuerte que nunca”.

Por su parte, el comisario general Víctor Genes, jefe del Departamento Logística de la Policía Provincial, enfatizó que “es importantísimo para la Policía, porque los uniformes son distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio de la provincia. Les llegan a nuestros camaradas que están en el extremo oeste hasta los de la Capital”.

“En estos momentos difíciles de la economía nacional, la provincia de Formosa sigue proveyendo lo que necesita la Policía para que podamos hacer un trabajo eficaz, humanitario y comprometido con nuestra gente”, resaltó al concluir.



