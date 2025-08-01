El Gobierno de Formosa realizará este fin de semana los tradicionales festivales por el Día de las Infancias





La ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, recordó que este sábado 30 y domingo 31 se desarrollarán los festejos por el Día de las Infancias 2025, los cuales fueron reprogramados tras ser suspendidos por inclemencias del tiempo.

“Por condiciones climáticas tuvimos que suspender estos festejos, pero este sábado arrancamos en la Jurisdicción Cinco, la zona norte de la ciudad de Formosa, precisamente en la Avenida de Los Constituyentes y Soldado Formoseño”, informó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Continuó indicando que “iniciará a las 14.30 horas con sorteos de bicicletas, chocolatada, pan de leche y distintos shows en vivo”, y recordó que los números entregados la semana pasada son válidos y que los que no hayan salido sorteados ese día, participarán el domingo en el Paraíso de los Niños, lugar en donde se llevará a cabo la segunda jornada de festejos.

Al igual que todos los años, la funcionaria destacó que esta actividad “cuenta con el acompañamiento de todos los equipos y agrupaciones políticas, como así también de los organismos del Estado provincial”.

Además, señaló que “habrán emprendedores locales ofreciendo sus trabajos en un espacio específico para que las personas presentes puedan recorrer y apoyar a los distintos emprendimientos”.

Subrayó que todo esto es posible gracias a la “acertada política el gobernador Gildo Insfrán, quien año tras año ofrece este espacio, la entrega de juguetes y distintos festivales a lo largo y ancho del territorio provincial a los niños por el Mes de las Infancias”.

“Estos gestos de amor que tanto esperan los niños formoseños se ejecutan con fondos del Tesoro Provincial”, destacó, valorando que ello “cobra más relevancia por el desfavorable contexto nacional”.

“Están todos invitados, los niños y las familias, a estos grandes festivales”, cerró.



