Exitosa jornada del Castramóvil municipal en el barrio 28 de Junio

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Acción Social, llevó este martes en el barrio 28 de Junio -ex Lote 110- una exitosa jornada de castración y atenciones gratuitas a las mascotas y animales callejeros de la zona y los alrededores.

En ese marco, dando continuidad al Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de perros y gatos (PROMEPO), el equipo de profesionales de la comuna realizó alrededor de 70 castraciones, y cientos de aplicaciones de vacunas antirrábicas, desparasitaciones, y atenciones clínicas básicas, además de asesoramiento legal a los vecinos y vecinas sobre el maltrato animal.

Asimismo, la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, quien se hizo presente en el lugar para observar la labor de los veterinarios y dialogar con los presentes manifestó: "Invitamos a los ciudadanos que se acerquen con sus animales y accedan a este gran beneficio que otorga con mucho esfuerzo el municipio”.

“Por ello, el jueves estaremos nuevamente aquí en la cancha "Pequeños Valores" para finalizar con los turnos programados, y luego ya coordinar las acciones en los diversos barrios capitalinos que precisan el servicio", agregó la funcionaria.

En ese mismo modo, Catalina Espinoza, responsable del área de Zoonosis, dijo: “Este método de trabajo busca reducir el crecimiento exponencial de la población animal y minimizar problemas como el abandono, los accidentes, la contaminación ambiental y cuidar la salud pública”.

Además del desembarco del castramóvil, la Municipalidad continúa brindando todos los servicios diariamente en tres sedes fijas: el Centro Municipal de Atención Animal (CeMAA), el edificio ubicado en el barrio República Argentina y el CeMuArt del barrio San Juan Bautista".







