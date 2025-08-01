Está plenamente operativa la planta de Mezcla de Nutrición Parenteral Extemporánea de LAFORMED

Fue inaugurada por Insfrán a fines de mayo y es única en la región.

Se encuentra plenamente operativa la moderna Planta de Mezcla de Nutrición Parenteral Extemporánea del Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED) que fue inaugurada por el gobernador Gildo Insfrán en mayo último.

La planta juega un rol clave en la preparación de fórmulas personalizadas para pacientes con necesidades críticas: bebés prematuros internados en el sistema de salud provincial, principalmente en el Hospital de la Madre y el Niño.

Así lo confirmó el licenciado Ricardo Acosta, gerente de laboratorios de LAFORMED al señalar que es el médico quien solicita los ingredientes que necesita el paciente para alimentarse mientras dure su internación en el hospital. Una vez que la solicitud llega a la planta, y se procesa el pedido, llega luego en una bolsa refrigerada y etiquetada al nosocomio.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) precisó que se trata de pacientes con muy bajo peso, entre 600 y 1000 gramos, que se encuentran en incubadora, y reciben como único alimento esta nutrición parenteral extemporánea, puesto que “su sistema digestivo no está desarrollado, por lo que no pueden consumir la leche materna hasta que ese sistema digestivo esté totalmente desarrollado”.

Valoró que exista un laboratorio de esta calidad en el ámbito público al recordar que las empresas privadas que fabrican este tipo de alimentos demandan un costo y logística costosos.

“Tenemos en Formosa este laboratorio que puede solventar ese tipo de demanda con una producción rápida y programada de la demanda del sistema de salud provincial como es el Hospital de la Madre y el Niño y el área de pediatría del hospital de Alta Complejidad” precisó.



