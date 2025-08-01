En el cierre de esta semana, los casos de dengue se reportaron sin cambios en relación al parte anterior

Piden a la población que se continúen cumpliendo las medidas preventivas, teniendo en cuenta que la circulación del virus persiste a pesar de las bajas temperaturas.

En la última semana en la provincia de Formosa, según el parte informativo provincial de Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, se registraron cinco casos positivos de dengue, realizándose 4.893 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles.

De los cinco casos detectados, tres correspondieron a la localidad de Las Lomitas, uno a Laguna Yema y otro a Palo Santo.

En la actualidad no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, comunicó el informe oficial, que también señaló que fueron 65 las llamadas telefónicas realizadas en la semana de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue.

Continuando con el parte dado conocer este sábado 9, en lo que respecta a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, se indicó que se llevan 1410 casos diagnosticados desde el 1 de enero de 2025 a la fecha. Los serotipos virales circulantes: DEN 1 y DEN 2. Y no se registraron fallecimiento por dengue desde el 1 de enero de 2024 a la fecha.

En la parte final, detallaron las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, donde 3.150 viviendas fueron bloqueadas, 6.092 han sido visitadas y 2.011 permanecieron cerradas.

También confirmaron que se negó el ingreso a la brigada sanitaria en 930 viviendas. Se erradicaron las larvas del mosquito en 164 viviendas. En tanto que, se proveyeron un total de 3.150 repelentes y larvicidas fabricados por Laformed.

Finalmente, en logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti, fueron 359 las personas que estuvieron afectadas al control del mosquito vector.



