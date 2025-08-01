El viernes 29 inicia el cronograma de haberes de agosto para agentes estatales

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa informó que el viernes 29 comenzará la cancelación de los haberes del mes de agosto correspondientes al personal del sector público provincial.

En primer término y en jornada única, el viernes 29 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social (CPS), mientras que el sábado 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos.

En esta jornada se abonarán las remuneraciones de los titulares de DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4; en tanto que el domingo 31 se efectivizará la cancelación a aquellos con documentos finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9, concluyendo de esta forma con la totalidad del componente sueldos del rubro personal del Presupuesto Provincial.

Por último, desde el Ministerio de Economía se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada, además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los 95 mil millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



