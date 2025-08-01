El teatro de la ciudad albergará dos funciones de obras infantiles

Dos propuestas infantiles llegan a Formosa, en el marco del mes de la niñez. Ambas funciones se llevarán a cabo el domingo 24 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Se trata por un lado de “El Bosque Encantado.Historia del Hielo 2” se presentará a las 16 y por otro “Aventuras Mineras” en el horario de las 18.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en el local Grupo Mozart con todos los medios de pago, España 415, Lunes a jueves de 9 a 12 y de 16:30 a 21hs, Viernes de 9 a 12hs y de 17 a 20hs. También están a la venta vía on line con tarjetas de crédito y débito en el portal www.norteticket.com. Cabe destacar que abonan tickets a partir de 2 años de edad.

El Bosque encantado. Historia del hielo 2

Este increible espectáculo musical, lleno de luces, efectos especiales y canciones favoritas, invita a descubrir una mágica aventura, que tiene como protagonistas a dos hermanas y su amigo muñeco de nieve que se sumergen en el bosque encantado, para conocer el origen del hielo causado por los poderes de la reina. Durante el recorrido, los tres personajes enfrentarán a unos villanos, que intentarán arruinar con sus fechorías un paseo divertido.

Aventuras mineras

Los amantes de los videojuegos no se pueden perder este show infantil en vivo, pensado para toda la familia. Los personajes principales son: Alex y Steve, quienes encabezan una increíble misión minera, donde juntos deberán recolectar minerales, superar desafiantes pruebas y, sobre todo, aprender el verdadero poder de la amistad y el trabajo en equipo. Pero deberán tener mucho cuidado, porque Creeper, Zombie y Esqueleto están al acecho.