Desde el PJ Formosa convocan a sesión extraordinaria para la “proclamación de la fórmula de candidatos a diputados nacionales”

A fin de cumplimentar con el acuerdo electoral suscripto, la Mesa Directiva del Congreso del Partido Justicialista - Distrito Formosa, a requerimiento del Presidente del Partido Dr. Gildo Insfrán, convoca a Sesión Extraordinaria para el día sábado, 16 de agosto de 2025, a las 10:00 Hs, en el Estadio Centenario (calle Luis Fontana N° 1351 - Ciudad de Formosa).

En la oportunidad, se procederá a la: "Proclamación de la fórmula de candidatos a diputados nacionales (dos titulares y dos suplentes) por la alianza Frente de la Victoria a fin de cumplimentar con el acuerdo electoral suscripto.







