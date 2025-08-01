Con éxito, se realizó la Segunda Ronda de Negocios de Conexión Comercial

En el salón del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Formosa, se llevó a cabo con éxito la Segunda Ronda de Negocios del programa Conexión Comercial, impulsado por la Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa. Este evento se posiciona como una plataforma clave para fortalecer el sector emprendedor local y abrir nuevas oportunidades comerciales, brindando un espacio único para la interacción entre emprendedores y empresas.

El encuentro reunió a más de 60 emprendedores y 30 empresas locales, quienes pudieron concretar acuerdos comerciales personalizados, desde la provisión de productos y servicios hasta la cesión de espacios para comercialización. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la visibilización de proyectos innovadores y fortalecer los vínculos entre el sector privado y el ecosistema emprendedor de la provincia.

El subsecretario de Empleo, el doctor Rodrigo Sandoval, expresó que “gracias al esfuerzo del Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, estamos generando estos espacios que permiten a los emprendedores acceder a nuevas oportunidades de crecimiento y consolidar su presencia en el mercado. Estos encuentros son fundamentales para continuar impulsando la reactivación económica en nuestra provincia”.

En el evento también estuvieron presentes la directora de Empleo, Celeste Benítez, y el subsecretario de Gobierno del Municipio de Formosa, el doctor Fabián Cáceres, quienes resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas para la dinamización de la economía local y la creación de redes de colaboración entre los actores económicos.

Este tipo de actividades ratifican el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo económico de Formosa, apoyando tanto a los pequeños y medianos emprendedores como a las empresas locales, generando un ecosistema empresarial más robusto, diverso y accesible.



