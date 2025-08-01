Capturaron a tres sujetos y secuestró dos motocicletas

Una de las motos fue utilizada para cometer un ilícito

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a tres hombres, uno por registrar pedido de captura, mientras que los otros dos intentaron sustraer una motocicleta de 110 cilindradas al mando de otro rodado.

La primera intervención se produjo cuando integrantes de la brigada investigativa de la Comisaría Laguna Blanca realizaban patrullajes preventivos por la avenida Romualdo Pelozo del barrio Juan Domingo Perón, de esa localidad.

Durante esa actividad, observaron que dos individuos manipulaban una motocicleta de 110 cilindradas, quienes al advertir la presencia de los policías intentaron darse a la fuga en otro rodado, pero los demoraron.

El segundo procedimiento se llevó a cabo cuando miembros de la Dirección General Drogas Peligrosas realizaban recorridas por la calle 16 de Julio del barrio San Antonio de esta ciudad, donde hallaron una Honda Wave oculta entre los pastizales.

Al verificarse la numeración de motor y chasis con la Dirección General de Informática, se estableció que registraba pedido de secuestro.

Por último, personal de la brigada de investigación de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, identificó a un hombre de 27 años en las inmediaciones de la manzana 21 del barrio 20 de Julio, de esta ciudad.

Luego se estableció que registraba pedido de captura en una causa judicial por “Retención indebida”.

En todos los procedimientos, los detenidos y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales, a disposición de la Justicia provincial.