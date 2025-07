YPF aumento nuevamente los combustibles y Formosa quedó con los precios de la nafta y gasoil más caros que en CABA y Mendoza

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, luego del incremento de la nafta y el gasoil en los surtidores de YPF desde el día domingo 20 del corriente mes y año, en Formosa, los precios quedaron de la siguiente manera: * YPF nafta Súper a $ 1349 (CABA $1.259 - $90 menos que en Formosa) (Mendoza $1247 – $102 menos que en Formosa), la Infinia $1577 (CABA $1.490 -$87 menos) (Mendoza $1461 - $116 menos), el Diésel 500 a $ 1373 (CABA $1.264 - $109 menos) (Mendoza $1310 - $63 menos), el Diésel Premium a $ 1543 (CABA $1.459 - $84 menos) (Mendoza $1447 - $96 menos). * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 1359, la Quantium a $ 1639, el gasoil Diésel a $ 1453 y el Quantium a $ 1619. * SHELL naftas Súper a $ 1420, la V Power a $ 1679, en tanto el Gasoil Común a $ 1460 y el V-Power $ 1679. * Por último, las de Bandera Blanca la nafta Súper $ 1220, la Premium $ 1465 y la Gasolina Común a $ 1694, el Euro Diésel a $ 1699. Según la empresa, esta actualización responde en especial a la variación del precio del crudo y se recordó que el último aumento, se dio a principios de este mes cuando la petrolera actualizó los valores de la nafta y el gasoil un 3,5% aplicado el 1º de julio. El Funcionario Provincial, agregó que, especialmente, el aumento de los combustibles en Argentina en 2025 genera un impacto negativo en los consumidores, afectando su poder adquisitivo y la economía en general, por ello, es esencial que el Gobierno Nacional y las empresas petroleras tomen medidas para mitigar los efectos de estos incrementos y mantener la estabilidad económica del país. No podemos olvidarnos que, los costos del transporte de cargas acumulan un aumento de 14% en el primer semestre de 2025, lo que se traslada a los bienes y servicios que pagan los consumidores y que repercute con mayor fuerza en provincias alejadas de los grandes centros de producción. Por último, desde el Organismo de la Constitución, se solicitó al Ministerio de Economía de Nación, a la Secretaria de Energía y a la Subsecretaría de Combustibles Líquidos a cargo del Ing. Horacio Federico Veller, distribuya el Gobierno Nacional entre todas las Provincias el impuesto a los combustibles líquidos que representa el 28% del precio de los mismos para mejorar las rutas argentinas y que antes supuestamente iba a parar a Vialidad Nacional. El Impuesto a los Combustibles Líquidos, está previsto en la Ley Nº 23.966 y grava cada litro de nafta y gasoil, se recauda todos los días y a cada minuto en las estaciones de servicio que utilizan los usuarios y que debería ser destinado al mantenimiento de rutas y caminos, sin embargo, aunque seguimos pagando ese impuesto, el gobierno nacional no lo devuelve a ninguna provincia. Todo esto constituye actualmente una gran irregularidad, donde el Gobierno Nacional de Javier Milei, entiende que no está para hacer obras públicas, sino solo para dedicarse a la macroeconomía, a la seguridad nacional y a pagar la deuda externa, “dejando a las provincias cada vez con menos recursos coparticipables, agravándose la situación toda vez que las mismas se están haciendo cargo de servicios esenciales como salud, educación, seguridad, justicia, obra pública, contención social, entre otros”.