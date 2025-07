Una de las tantas cuentas pendientes del Gobierno Nacional para el NEA-NOA es la construcción de obras de infraestructura eléctrica

No aceptamos que nos digan que han heredado una infraestructura eléctrica al borde del colapso debido a la falta de inversiones, “pues hoy la situación es más grave, con una red de transporte que creció solo un 0,8 % anual, mientras la demanda residencial aumento un 2 %”-El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, expresó que, desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, se han dictado infinidad de normas como el DNU que declaró la “emergencia en el sector energético nacional”, la Ley de bases que contiene varios capítulos sobre energía, todas estas tardaron hasta 6 meses en ser reglamentadas, pero ello no se ha trasladado en los hechos, “a diferencia de lo que continúa sucediendo con los aumentos tarifarios y eliminación de subsidios a las franjas sociales de menores recursos y medias”. El Funcionario Provincial, añadió que, se sigue privilegiándose la producción de Vaca Muerta y la realización de exploraciones junto a la ampliación de las redes de ductos. Ahora bien, “tras los colapsos de tensión, interrupciones por horas en el servicio de energía eléctrica en todo el país, en el Norte Argentino, particularmente durante los meses de verano, la gran materia pendiente del Gobierno Nacional se centra en la construcción de obras de infraestructura de redes eléctrica para transportar energía dentro de nuestro territorio y también para poder importarlo, máxime cuando existe un país vecino como Paraguay que cuenta con una alta capacidad de venta y exportación de energía eléctrica que podría evitar a los usuarios residenciales, comerciales, Pymes e Industrias, no sufrir los perjuicios de un servicio público esencial caro pero deficiente”. La falta de infraestructura en el transporte energético en el norte de nuestro País se debe no solo a la falta de inversiones sino “principalmente a la inexistencia de decisiones políticas que prioricen, los emprendimientos necesarios, puntualmente aquellos que durante períodos de alta demanda, como el verano, afectan el suministro de millones de personas”. No nos olvidamos de la actual situación económica y social del País, pero ello, no es excusa válida, para que desde el Gobierno Nacional no se fomente por ejemplo la colaboración entre el sector público y privado o establecer señales claras para atraer inversiones extranjeras, como sucede en otros países. En este contexto, desde el Organismo de la Constitución, hemos solicitado formalmente al Ministerio de Economía de Nación y a la Secretaria de Energía a cargo de María Tettamanti, que se afecten fondos necesarios destinados al transporte energético en el NEA NOA y se construyan las obras ya planificadas, de manera que el sistema eléctrico del NEA no se vuelva inestable cuando la demanda supera los 2.400 megavatios (MW) y se convierte en crítico al alcanzar los 2.200 MW, como se produjo durante la última ola de calor, donde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, “llegaron a perder más del 50 % de su demanda eléctrica, debido a la falla en el sistema de transporte”. Gialluca agregó que, no aceptamos que nos digan que han heredado una infraestructura eléctrica al borde del colapso debido a la falta de inversiones, “pues hoy la situación es más grave, con una red de transporte que creció solo un 0,8 % anual, mientras la demanda residencial aumento un 2 %”.