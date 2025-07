Se solicitó frenar el Decreto que disolverá Vialidad Nacional y en su lugar se propuso que se convoque a un debate en el Congreso Nacional

Desde el interior profundo, conocemos lo que significa Vialidad Nacional, por lo que, consideramos que es necesaria la intervención del Congreso Nacional en esta temática, con la participación de todas las Provincias, los Sindicatos y Trabajadores del Sector-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó formalmente al Presidente de la Nación, Javier Milei, al Jefe de Gabinete, Guillermo Franco y al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “que el Estado Nacional no disuelva Vialidad Nacional y otros Organismos como la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, toda vez que, los mismos constituyen las entidades rectoras de la política vial argentina y son claves para la infraestructura vial, el control, la planificación y seguridad en el transporte. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la red vial nacional fue construida gracias a la acción histórica de dicho Organismo, que llegó a contar con técnicos y profesionales de alto nivel, por lo que, de eliminarse Vialidad Nacional, quedarían 30 mil km de rutas nacionales totalmente abandonadas. Agregó el Funcionario Provincial que, en el actual contexto de paralización total de la obra pública por parte del Gobierno Nacional, “no podemos mirar al costado mientras las rutas nacionales se convierten en escenarios de muerte por siniestros viales evitables”. Eliminar también la Agencia Nacional de Seguridad Vial implicará mayor inseguridad en las rutas, pues, a más de la infraestructura, se necesitan siempre, controles permanentes y educación vial, dado que este es un tema de política de Estado. Según lo que se conoce hasta la fecha mediante un Decreto que se publicará en el B.O. antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, nos adentraremos en una militarización de funciones civiles, toda vez que el control de tránsito pasaría a Gendarmería Nacional que actualmente no tiene ni la capacidad, ni el rol legal para asumir esas tareas. Añadió Gialluca que, lo que estamos viviendo no es un ajuste, sino una demolición y destrucción del Estado, donde el mismo se retira de sus obligaciones y deja desprotegidos a millones de argentinos, es por ello que, desde las Provincias del Interior, conocemos lo que significa Vialidad Nacional y eliminar de raíz esa estructura, es atentar contra el federalismo, el desarrollo y la seguridad vial. No podemos permitir que se trasladen funciones técnicas a fuerzas de seguridad, como si los problemas de tránsito o mantenimiento vial se resolvieran con uniformes y armas, esto no solo es ineficiencia, sino también, altamente peligroso, por lo que, pedimos a las más altas autoridades nacionales antes nombradas que se frene el Decreto para disolver Vialidad Nacional y se convoque a un debate serio en el Congreso Nacional, “con la debida participación de todas las provincias, los sindicatos, trabajadores del sector, especialistas en transporte y seguridad vial, como así también, las Defensorías del Pueblo, toda vez que, no se puede decidir desde una oficina en Buenos Aires lo que afecta a todo el país”.