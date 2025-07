La canasta básica subió 1,6% en junio y una familia tipo necesitó más de 1.238.398 pesos para no ser pobre

Desdé la Defensoría del Pueblo, se reveló que, el INDEC informó en el día de la fecha, cuanto necesitó una familia tipo para no ser considerada pobre. El mes pasado, la Canasta Básica Alimentaria había retrocedido por primera vez desde el 2020. El INDEC dio a conocer este lunes, con el dato de inflación de junio -fue del 1,6%-, cuánto necesitó una familia tipo para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no caer debajo del umbral de la pobreza. La canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes fue de $ 1.128.398 en junio, mientras que para no caer en la indigencia necesitó $ 506.008. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 1.128.398 durante junio de 2025 para no ser considerada pobre, lo que representa un incremento del 1,6% respecto al mes anterior. Los datos oficiales muestran que la Canasta Básica Total -que marca la línea de pobreza- acumula un aumento del 10,1% en lo que va del año y del 29,2% en términos interanuales. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que determina la línea de indigencia- tuvo un incremento del 1,1% mensual para alcanzar los $ 506.008 en una familia de cuatro personas. Esta canasta acumula un alza del 12,6% en 2025 y del 28,7% en comparación con junio de 2024.