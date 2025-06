ANUNCIA NUEVAS FECHAS COMO INVITADOS ESPECIALES DE NEIL YOUNG COMO PARTE DE SU GIRA EUROPEA, INCLUYENDO PRESENTACIÓN EN EL ICÓNICO MONTREUX JAZZ FESTIVAL

30/06 Bruselas (BE) «Place du Palais Royal»

01/07 Groningen (NL) «Stadspark»

03/07 Berlín (DE) «Waldbühne»

04/07 Mönchengladbach «SparkassenPark»

06/07 Montreux (CH) «Montreux Jazz Festival»

08/07 Stuttgart (DE) «Cannstatter»

13/07 París (FR) «Adidas Arena»

SU DÉCIMO ÁLBUM LESS IS MORE YA ESTÁ DISPONIBLE

VE EL VIDEO DEL SENCILLO “CATFARM” AQUÍ

"Beau et Savage" (Salvaje y hermoso) – Álbum del mes, Rolling Stone Francia

"Dos agricultores orgánicos de Gascuña haciendo un álbum... que se mueve con el desenfado de una mezcla entre The White Stripes y los primeros Clutch. Inspirado por el naturalista Henry David Thoreau y el filósofo Guy Debord, este grito extraordinario de conciencia social es el tipo de disco que hará que se te ericen los pelos de la nuca."

Reseña de Less Is More, Classic Rock UK

“El sonido es potente, duro, perfectamente calibrado entre hard rock y rock blues.”

Reseña de Less Is More, Classic Rock Italia

Tras el lanzamiento aclamado por la crítica de su décimo álbum de estudio Less Is More, el dúo de agricultores orgánicos de Gascuña, The Inspector Cluzo, ha confirmado 7 nuevas fechas como invitados especiales del legendario músico Neil Young en su Love Earth World Tour durante junio y julio de 2025.

La banda comenta: “Hemos sido invitados por Neil Young para abrir 7 conciertos de su gira europea. Es un sueño de infancia hecho realidad. Ha sido nuestro ídolo desde que éramos niños. Aún lo es. Estamos muy felices de tocar nuestro décimo disco Less Is More frente a él.”

La gira verá a The Inspector Cluzo ofrecer sus legendarias actuaciones en vivo dando vida a temas de su nuevo álbum Less Is More, así como joyas clásicas de toda su carrera.

La gira Less Is More Tour ha consolidado, y continuará fortaleciendo, la reputación del dúo como una de las bandas más trabajadoras del panorama musical contemporáneo – visitando Estados Unidos, Canadá y Europa – compartiendo escenario con Clutch, Tyler Bryant y ahora, Neil Young.

A lo largo de su carrera, The Inspector Cluzo ha tocado más de 1300 conciertos en 67 países, incluyendo giras como teloneros agotadas en EE.UU. con Clutch y Eels en 2019, además de numerosas presentaciones en festivales en todo el mundo (incluidos Lollapalooza Chile y Brasil) y una gira encabezada por ellos en Estados Unidos. En el verano de 2022, tocaron en escenarios prestigiosos por toda Europa, incluyendo el renombrado Hellfest Festival, donde reunieron a 50,000 personas. Ahora se preparan para conquistar la UE y el Reino Unido durante 2025.

TIC estará de gira durante todo 2025. Detalles de las fechas anunciadas a continuación…

«LESS IS MORE TOUR» – GIRA EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS / CANADÁ

(nuevas fechas en rojo)

JUNIO 2025

13/06 Istres (Francia) – Festival Rock à l’Usine

14/06 Valentigney (Francia) – Boksons Festi Val’

21/06 Jarny (Francia) – Nuits du Rock de Jarny

28/06 Auxerre (Francia) – Catalpa Festival

30/06 Bruselas (Bélgica) – Place du Palais Royal

JULIO 2025

01/07 Groningen (Países Bajos) – Stadspark

03/07 Berlín (Alemania) – Waldbühne

04/07 Mönchengladbach (Alemania) – SparkassenPark

05/07 Saverdun (Francia) – Festival Les Voix Sonneuses

06/07 Montreux (Suiza) – Montreux Jazz Festival

08/07 Stuttgart (Alemania) – Cannstatter

13/07 París (Francia) – Adidas Arena

GIRA ESTADOS UNIDOS / CANADÁ

30/07 Little Rock (EE.UU. – Arkansas) – Little Rock Music Hall (+Clutch)

31/07 Oklahoma City (EE.UU. – Oklahoma) – Diamond Ballroom (+Clutch)

AGOSTO 2025

01/08 Austin (EE.UU. – Texas) – Emo’s (+Clutch)

03/08 Fort Collins (EE.UU. – Colorado) – Washington’s (+Clutch)

04/08 Sturgis (EE.UU. – Dakota del Sur) – Iron Horse Saloon (+Clutch)

05/08 Bozeman (EE.UU. – Montana) – The Elm (+Clutch)

07/08 Vancouver (Canadá – Columbia Británica) – Commodore Ballroom (+Clutch)

09/08 Edmonton (Canadá – Alberta) – Midway (+Clutch)

10/08 Calgary (Canadá – Alberta) – Grey Eagle Event Center (+Clutch)

12/08 Fargo (EE.UU. – Dakota del Norte) – Up District Festival Field (+Clutch)

14/08 Milwaukee (EE.UU. – Wisconsin) – The Rave (+Clutch)

15/08 Chesterfield (EE.UU. – Misuri) – The Factory (+Clutch)

16/08 Hammond (EE.UU. – Indiana) – Horseshoe Hammond Casino (+Clutch)

AGOSTO 2025 – GIRA EUROPA

23/08 Legna (Francia) – Festival Les Gueules de Bois

OCTUBRE 2025 – GIRA EUROPA / REINO UNIDO

09/10 Bruselas (Bélgica) – Rotonde / Botanique

10/10 Ámsterdam (Países Bajos) – Melkweg Oz

11/10 Colonia (Alemania) – Gebäude 9

15/10 Hamburgo (Alemania) – Knust

16/10 Berlín (Alemania) – Lido

17/10 Múnich (Alemania) – Strom

18/10 Milán (Italia) – Biko

22/10 Bristol (Reino Unido) – The Louisiana

23/10 Nottingham (Reino Unido) – Bodega

24/10 Glasgow (Reino Unido) – King Tut’s

25/10 Manchester (Reino Unido) – Deaf Institute

29/10 Dublín (Irlanda) – Whelan’s

30/10 Belfast (Irlanda del Norte) – Limelight 2

01/11 Londres (Reino Unido) – The Grace

NOVIEMBRE 2025 – GIRA FRANCIA / SUIZA

06/11 Burdeos (Francia) – Salle du Grand Parc

07/11 La Rochelle (Francia) – La Sirène

08/11 Brest (Francia) – La Carène

12/11 Mulhouse (Francia) – Le Noumatrouff

13/11 Nancy (Francia) – L’Autre Canal

14/11 Reims (Francia) – La Cartonnerie

15/11 Lille (Francia) – Le Splendid

20/11 Lyon (Francia) – La Rayonne

21/11 Lausana (Suiza) – Les Docks

22/11 Clermont-Ferrand (Francia) – La Coopérative de Mai

27/11 Marsella (Francia) – Espace Julien

28/11 Montpellier (Francia) – Le Rockstore

29/11 Toulouse (Francia) – Bikini

30/11 Biarritz (Francia) – L’Atabal

DICIEMBRE 2025

04/12 Lorient (Francia) – L’Hydrophone

05/12 Caen (Francia) – Big Bang Café

06/12 Alençon (Francia) – La Luciole

10/12 Madrid (España) – Wurlitzer Room

12/12 Oporto (Portugal) – Mouco

13/12 Lisboa (Portugal) – República da Música

ENERO – FEBRERO 2026

28/01 París (Francia) – La Maroquinerie

29/01 París (Francia) – La Maroquinerie

30/01 París (Francia) – La Maroquinerie

31/01 París (Francia) – La Maroquinerie

01/02 París (Francia) – La Maroquinerie

El décimo álbum de The Inspector Cluzo, Less Is More, ya está disponible vía F. The Bass Player Records / Virgin UK International.

El décimo álbum de la banda fue nuevamente grabado con Vance Powell (The White Stripes, Arctic Monkeys, Seasick Steve) en Nashville en 2024. Fue grabado completamente en vivo en cuatro días y mezclado en tres. Powell logró capturar la energía cruda, sin pistas ni retoques, que ha hecho de la banda una fuerza imparable en vivo. Siendo solo un guitarrista cantante y un baterista, el sonido de la banda es enorme.

El álbum aborda las preocupaciones muy reales de la banda sobre el “Post-Growth”, que aplican tanto en su granja orgánica como en su enfoque sobre la economía de la industria musical. Financian todo por cuenta propia y se rehúsan a firmar con cualquier sello importante o fondos de inversión para las giras. Reflejan estos principios agrícolas en su forma de actuar en la industria musical, cómo hacer esfuerzos para equilibrar su huella de carbono, por ejemplo.

Desde el disonante tema de apertura del álbum, “We Win Together I'm Losing Alone” (una llamada a las armas para todo el disco), hasta la épica “Almost Cut My Hair”; desde el riff funk pesado de “The Greenwashers” hasta el manifiesto de “Workers” (“Workers of the world / Unite”), este es un álbum que muestra perfectamente la visión única de esta banda.

Innovadores en su minimalismo, con un peso sonoro que desmiente el tamaño de su formación y una fascinante visión lírica.

