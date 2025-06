Repudian hecho registrado en LR 111 que involucró agresiones mutuas entre una diputada y una vecina

Gialluca: “No se puede continuar naturalizando la violencia contra quienes piensen diferente, la cual es promovida incluso por el propio Presidente de la Nación”Esta tarde, se registró un hecho violento en el Barrio Salvador Gurrieri (Ex. Lote Rural 111), en momentos en que un grupo de vecinas militantes de una agrupación política se disponían a iniciar la labor de reparto de boletas. En dicha circunstancia, la Diputada Provincial Agostina Villagi, conforme lo expresado por el referente político Marcelo Sosa, se acercó a provocar a las nombradas, particularmente a una a quien se habría dirigido diciéndole: “villera de m… te gusta vivir en el barro” lo que, conforme a un video que circula por las redes sociales, afirmó el candidato a Concejal, fue seguido por la reacción de la mujer agredida verbalmente quien, la tomó del cuello volteándola al piso en medio de gritos e intentos de las personas presentes para que la situación no llegue a mayores, lo que finalmente fue logrado pues ambas se retiraron del lugar, hacia su propio espacio.Frente a este hecho, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, tomó conocimiento que tanto la Policía de la Provincia como la Justicia de turno abrieron una formal investigación de la cual el Organismo de la Constitución solicitará los antecedentes a fin de evaluar las medidas que se adoptarán en el caso desde el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE). El funcionario, a su vez, encendió las alarmas sobre los altos niveles de violencia verbal e incluso física que se aprecian en la vida sociopolítica en general, que parte incluso desde las más altas esferas nacionales, donde el actual Presidente de la Nación agrede explícitamente, utilizando todo tipo de frases denigrantes contra quienes distan de sus opiniones. Todos los miércoles vemos como, se producen hechos de “represión” contra adultos mayores y otras personas que pretenden manifestarse de manera legítima y pacífica frente al Congreso de la Nación, quienes concurren a expresar sus ideas en aras de peticionar a sus representantes, lo que se les impide mediante el uso abusivo de la fuerza. Por otra parte, los discursos de determinados sectores políticos se encuentran cargados de violencia verbal manifiesta, incluso pueden observarse por las redes sociales, arengas a cometer hechos violentos, que han tenido como resultado víctimas de dicho accionar reprochable. Por eso, frente a las situaciones como las vividas en el ahora denominado Barrio Gurrieri (ex Lote Rural 111) el día de hoy, se hace un fuerte llamado a la pacífica convivencia democrática, pues resultaría tan reprochable que una persona que tiene toda una responsabilidad social y política, como lo es una legisladora, agreda verbalmente de manera vergonzosa a una vecina, como que esta última, afectada o no, le propine una respuesta violenta, más allá de la utilización mediática de imágenes recortadas y editadas que pueda hacerse “a posteriori” con evidente uso político, pues seguramente algunos justificarán la agresión y otros se victimizarán. El Ombudsman Provincial recalcó que, finalmente, será la Justicia la que determine que ha sucedido realmente y oportunamente dará una respuesta, lo que tenemos en claro al margen que, en otras provincias, este tipo de hechos sean comunes, en Formosa no los podemos naturalizar y mucho menos permitir, independientemente de los sectores de donde provengan.