Nación dispuso nuevo aumento en el costo de la energía eléctrica entre 2,5 y 3%

Desde la Defensoría del Pueblo afirmaron que, el impacto en los precios que deberán pagar los usuarios se suman a los permanentes aumentos de los productos de la CBA. En cuanto a la privatización total de ENARSA, autorizada mediante el Decreto Nº 286/2025, “que habilita la venta del 100% de las acciones”, Gialluca sostuvo que, esta medida significa la entrega total del sistema eléctrico nacional a empresas privadas, bajo el pretexto del Gobierno Nacional de que las mismas invertirán en el sector, cuando sabemos que nunca lo hacen y que las mismas “utilizan las obras hechas por el Estado, pagadas por los usuarios, produciéndose una transferencia millonaria de fondos para que se continúe brindando un servicio altamente deficiente”-Afirmaron que, el nuevo aumento tarifario dispuesto por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Energía, el cual comenzará a regir para los consumos del mes de mayo y será de entre un 2,5 a 3 %, inevitablemente impactará en el bolsillo de los usuarios y también en los costos de los productos de la canasta básica familiar. Desde el Organismo de la Constitución se señaló que, a más de las versiones que prontamente desde diversas áreas del Gobierno Federal, difunden respecto de que los aumentos en combustibles, electricidad, gas y otros insumos básicos, no impactan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cierto es que registramos subas importantes y la gente puede darse cuenta que, en las góndolas reina hoy la remarcación de precios. Algo similar sucedió con la reciente devaluación del peso en un 30%, por el cual, los supermercados han acomodado sus precios con alzas entre un 7 y 15 %, en general. Lo hemos señalado anteriormente, la metodología del INDEC, es mentirosa, pues está basada en una canasta de consumo definida hace casi 20 años, y por lo tanto se subestima el costo de vida actual y se distorsiona la verdadera situación económica de las familias. Los datos que se están dando fueron mediciones sobre el consumo de bienes y servicios que tenían las familias en el 2004/2005. Es decir, actualmente no se consideran los cambios en la estructura de consumo de los hogares. Así, se minimiza la línea de pobreza y se distorsionan las cifras. Por ejemplo, el peso de los servicios en los ingresos familiares, en aquel tiempo, era de un 2%, porque los sectores carenciados estaban subsidiados, mientras que hoy representan el 12%. La decisión del gobierno de Javier Milei, que los servicios estén desregularlos y se hayan quitado todos los subsidios, produce que la carga de los incrementos en servicios y alimentos golpee en los bolsillos de los consumidores. La manera en que se pretende dibujar un escenario inexistente, es burda, remarcó el Ombudsman provincial, para darnos una idea, además, se mide el costo de la canasta actual, sin incluir ítems como internet, streaming o telefonía celular y otros servicios que hoy tienen un costo significativo en los gastos de los hogares. A este contexto que no se ve alentador, lamentablemente, deberemos sumar la suba de la energía eléctrica y, como consecuencia, nuevas alzas en los productos de la canasta básica, punto este que hemos denunciado que sucedería en las diversas Audiencias Públicas celebradas a nivel nacional, remarcando que el costo del ajuste lo sufrirán, de manera descarnada, los sectores de ingresos bajos y medios.