Catalino Sosa: “La oposición nos tiene acostumbrados a agarrarse de desgracias con fines políticos y opinando desde el confort”

El presidente de la etnia Qom, Catalino Sosa, acompañó a la comitiva que está asistiendo a los vecinos damnificados por el temporal con extraordinarias precipitaciones que afectó a la zona de Subteniente Perín, principalmente a las comunidades originarias aledañas.

“Nos preguntamos qué hubiera pasado si no existiera un Estado presente ante esta situación, seguro tendríamos un escenario totalmente diferente, no podríamos estar aquí, no podrían ser asistidas las personas de nuestra comunidad”, sostuvo.

Coincidió con el Intendente de Perín al expresar que, desde “el minuto uno, por directiva de nuestro conductor, el compañero Gobernador, nos abocamos a asistir inmediatamente ante esta importante caída de agua que sufrió la comunidad”.

En ese sentido, el referente aseguró que están siendo “100% asistidos, con alimentos, en los comedores preparando el desayuno, almuerzo, cena y también por las distintas áreas según lo que van necesitando”.

“Entonces, gobierno presente y una comunidad organizada, por supuesto; hoy se nota este acompañamiento del gobierno en las comunidades y no así de los pregoneros del odio y la mentira”, apuntó refiriéndose a dirigentes opositores.

Y lamento que “nos tienen acostumbrados los formoseños agarrarse de desgracias, en este caso una desgracia natural, producto de la inclemencia del tiempo, siempre con fines políticos y opinando desde el confort”.

“Creo que todo el gobierno de la provincia de Formosa se está abocando a esta emergencia tan grande que ha sufrido, en este caso, San Carlos y también la ciudad de Palo Santo. Así que, por supuesto, iba a ser otro panorama si no había un Estado presente como hay hoy”, sentenció.