Las Lomitas: Vecinos del barrio Industrial denuncian abandono y falta de respuestas del intendente

Vecinos del barrio Industrial de Las Lomitas denunciaron abandono en arreglos y limpieza por parte de la Municipalidad y aseguraron que no reciben respuestas del intendente, Atilio Basualdo.

En este contexto, Martín Córdoba, quien vive en este barrio, indicó que el municipio “nunca arregló las calles y tampoco colocaron los postes de luz” y remarcó que “nosotros queremos el servicio porque lo necesitamos”.

Asimismo, comentó que “acá viven personas mayores que la mayoría andan en bicicleta o moto, y necesitan salir en tiempos de lluvia, para llevar a sus hijos a la escuela, trabajar o ir al hospital”.

“Necesitamos que nos escuchen”, solicitó Córdoba, lamentando que en el barrio “hay una oscuridad tremenda y un monte que está abandonado hace muchísimo, y necesitamos que hagan la limpieza”.

También señaló que al no pasar el basurero por el lugar “tenemos que quemar la basura porque no hay otra alternativa”.

Entonces, insistió en que la Municipalidad se acerque y conozca la situación, añadiendo que “cuando fui nunca me atendieron”.

Por su parte, Julia Córdoba, subrayó que “está muy abandonado este barrio” y afirmó que, por un problema en la vista, “se me complica salir con esa situación”.

Ante esto, enfatizó en que “tienen que arreglar la calle” y pidió que “vengan y miren esto, porque el intendente no viene por acá, ni el concejal tampoco. Ninguno viene”, refiriéndose al jefe comunal, Atilio Basualdo y a Pablo Basualdo, concejal de la localidad.

“Una vez me prometieron que me iban a hacer para mi casa”, contó la vecina y agregaron que “me sacaron todas las fotos y nunca volvieron, ni chapas me dieron”.

Y remarcó al concluir que “hay que hablar con la verdad, yo digo lo que me prometieron y nunca más se acercaron”.

Finalmente, Odelino Rojas, quien vive en este barrio hace más de 12 años, expresó que “estamos en una situación muy difícil, viviendo como podemos, arreglando los caminos con alguna carretilla y o palas cargamos donde está bien feo”.

De esta manera, mencionó que “a veces dejamos la moto y nos vamos en bicicleta o nos ponemos botas y caminamos más de dos mil metros hacia el centro”.

Y valoró la importancia de poder mostrar “lo que vivimos día a día” a través de la prensa, “para que la gente vea cómo estamos grabando y haya respuesta de la Municipalidad, nos escuche y se cumplan los proyectos”.