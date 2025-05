El Intendente de Perín aseguró que “el único presente” para asistir a la zona por las inundaciones “fue el Gobierno provincial”

El presidente de la Comisión de Fomento de Subteniente Perín, Milton Navarrete, dialogó con AGENFOR y se refirió a la asistencia inmediata y constante que están realizando las diversas carteras del Poder Ejecutivo provincial en su localidad y comunidades aledañas.

“Estamos contentos, a pesar de la situación que está padeciendo tanto la comunidad, colonia y la zona del pueblo, recibimos la grata visita de la Ministra, del diputado Sosa, del director del ICA, a acompañar en estos momentos tan difíciles”, expresó.

Asimismo, aclaró que “los daños aún no podemos decir cuáles son” porque “todavía el agua no bajó del todo” aunque, anticipó, “hay muchas pérdidas materiales”.

“Pero sí, por gracia de Dios, podemos decir hoy que no tenemos víctimas, que es lo más importante, creo yo, a pesar de la dificultad que está padeciendo la comunidad”, esbozó.

Y agregó: “Desde el minuto uno que nos enteramos de lo que estaba pasando en las comunidades estuvimos presentes”.

A su vez, el jefe comunal indicó que “fue mucho el caudal” de agua caída y aseguró que “nuestros sistemas de drenaje funcionaron perfectamente” al mismo que explicó: “Lo que pasa es que el volumen de agua fue en exceso”, por lo que consideró que “ningún pueblo ni ciudad está preparado para recibir tanta cantidad de agua”.

“Después sufrimos lo que vino de los campos, tenemos una barrera de contención y padecimos que empezó a entrar de los campos y se volvió a inundar el pueblo hasta que pudimos resolver medianamente y hoy está controlado prácticamente el 90% y no padeció daños físicos ni nada por el estilo”, relató.

Navarrete aseguró, también, que “acá el único gobierno presente es el nuestro” y lamentó algunos discursos de la oposición local que circulan en redes sociales porque “es inentendible cómo pueden opinar de la situación si su ausencia acá es todo el año y peor ahora”.

“Yo creo que por ahí les va a costar mojarse el pie como se dice, como estamos nosotros los compañeros todo el año acá, no solamente en esta comunidad sino que en todas las colonias. El único es el gobierno provincial que está todo el año, el único es el Gobernador, el que asiste no lo desampara a nadie, así que no esperemos más”, manifestó.